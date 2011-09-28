کتاب های دفاع مقدس برای گروه هدف جوانان نوشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیر محمدی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دفاع مقدس در مشهد اظهار کرد: نسل جوان آماج حملات جنگ نرمی هستند که دشمن به راه انداخته به همین منظور باید با برنامه ریزی دقیق و اصولی به مقابله با آن پرداخت.

وی با مثبت ارزیابی کردن فعالیت های صورت گرفته در حوزه چاپ و نشر کتاب دفاع مقدس، تصریح کرد: البته تلاش های بیشتری در این زمینه باید صورت گیرد و هنوز تا رسیدن به اوج بسیار فاصله داریم.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه افزود: توجه به زندگی شهدا و نوشتن زندگی نامه و خاطرات جانبازان و اسرا تنها به عرصه کتاب و نویسندگی محدود نمی شود و باید در این خصوص فیلم های قوی نیز تولید کرد.

شیرمحمدی تاکید کرد: ترسیم مجدد چهره تاریخ برای نسل سوم و چهارم انقلاب و نسل های آینده باید در اولویت کاری تمام مسئولان و دست اندرکاران این امر قرار گیرد.