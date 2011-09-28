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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

شیر محمدی:

کتاب های دفاع مقدس برای گروه هدف جوانان نوشته شود

کتاب های دفاع مقدس برای گروه هدف جوانان نوشته شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی مشهد گفت: نویسندگان دفاع مقدس باید کتاب های تالیفی خود را برای گروه هدف جوانان بنگارند و به کتاب های خویش به چشم سلاحی برنده در برابر جنگ نرم دشمن بنگرند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیر محمدی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دفاع مقدس در مشهد اظهار کرد: نسل جوان آماج حملات جنگ نرمی هستند که دشمن به راه انداخته به همین منظور باید با برنامه ریزی دقیق و اصولی به مقابله با آن پرداخت.

وی با مثبت ارزیابی کردن فعالیت های صورت گرفته در حوزه چاپ و نشر کتاب دفاع مقدس، تصریح کرد: البته تلاش های بیشتری در این زمینه باید صورت گیرد و هنوز تا رسیدن به اوج بسیار فاصله داریم.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه افزود: توجه به زندگی شهدا و نوشتن زندگی نامه و خاطرات جانبازان و اسرا تنها به عرصه کتاب و نویسندگی محدود نمی شود و باید در این خصوص  فیلم های قوی نیز تولید کرد.

شیرمحمدی تاکید کرد: ترسیم مجدد چهره تاریخ برای نسل سوم و چهارم انقلاب و نسل های آینده باید در اولویت کاری تمام  مسئولان و دست اندرکاران این امر قرار گیرد.

کد مطلب 1419202

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