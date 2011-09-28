تولید نسل جدید سلولهای خورشیدی به وسیله رنگدانه ها در پژوهشگاه مواد و انرژی

علی اصغر توفیق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تولید نسل جدید سلولهای خورشیدی به وسیله رنگدانه ها از مهمترین پروژه ها است که در پژوهشگاه مواد و انرژی انجام می شود.

وی ادامه داد: این امر تکنولوژی جدیدی است که سبب می شود از نور آفتاب روی سطح شیشه ها لایه نشانی شود که این امر توسط مواد پیشرفته صورت می گیرد.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی افزود: به کمک این امر، برق تولید می شود و تولید برق به کمک امر یادشده، ارزانتر از برخی از سایر روشها است.

تلاش می کنیم تا تولید یادشده به مرحله تجاری سازی برسد

توفثق یادآور شد: تلاش می کنیم تا تولید یادشده به مرحله تجاری سازی برسد و در حد یک پروژه تحقیقاتی باقی نماند که زمینه های این امر فراهم می شود.

وی اضافه کرد: در صورت تجاری سازی این پروژه شاهد صرفه جویی در هزینه ها می شویم زیرا همانگونه که گفته شد این پروژه موجب ارزانتر شدن تولید برق می شود.

این مسئول گفت: پژوهشگاه مواد و انرژی، اجرای بسیاری از پروژه های مهم تحقیقاتی و پژوهشی را بر عهده دارد و برای تجاری سازی نتایج تحقیقات خود نیز تلاش می کند.