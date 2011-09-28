بیداری اسلامی ریشه در انقلاب و دفاع مقدس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با موضوع بیداری اسلامی، دفاع مقدس و جهاد اقتصادی به ریشه های بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی اشاره و افزود: تا قبل از اینکه نیروهای ایران به لبنان سفر کنند در سرزمین لبنان جنگهای فرقه‌ای زیادی بود و فلسطین هم تقریبا بیش از 10 سال بود مبارزه ای نداشت و عملا حالت رکود در فلسطین بود.

وی ادامه داد: اما پس از آموزش نیروهای سپاهی به آنها، نیروهای سپاه ایران به آنها یک فرهنگ اخلاقی هم آموزش دادند که محصول آن حزب الله لبنان بود چنانچه حزب الله لبنان توانست رژیم صهیونیستی را عقب راند این در حالی است که تا قبل از آن هیچگاه اسرائیل احساس ضعف و ناتوانی نکرده بود.

رضایی موج دوم تاثیر انقلاب اسلامی ایران در لبنان را در زمانی دانست که نزدیک به 500 نفر از نخبگان نزدیک به 15 سال پیش به جنوب لبنان تبعید شدند که این موضوع اشتباه بزرگی بود که رژیم صهیونیستی انجام داد چون این نخبگان با حزب الله لبنان وصل شدند و این افراد پس از بازگشت حماس و جهاد اسلامی را شکل دادند و تا پیش از آن خبری از این دو گروه نبود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: موج سوم و آنچه در بیداری مصر تاثیر گذاشته بود در واقع همان پایداری غزه بود زیرا ملت مصر قبول نداشتند که همه درها به روی فلسطین بسته شود.

وی با اشاره به اینکه در بیداری اسلامی ما دنبال نیستیم که همه کشورهای اسلامی چون الگوی ایران کار کنند، یادآور شد: در انقلاب اسلامی ایران می خواستیم که مردم در دین، فرهنگ و سیاست نقش داشته باشند و مهم این است که مردم مصر هم این نکته را می خواهند.

رضایی در ادامه سخنان خود انقلاب ایران را شبیه انقلاب در یمن، مصر و ... دانست و گفت: شکل و شیوه این انقلابها شبیه انقلاب اسلامی ایران است و باید دید که پیش از این کدامیک از انقلابهای دنیا مشابه ما بوده چون نه در چین و نه روسیه و نه اشخاصی چون لنین و کاسترو هیچ یک این شکل از انقلاب را نداشتند و کاملا شکل انقلاب‌های اخیر شبیه انقلاب اسلامی است.

بدون تحول اقتصادی نمی‌توان در کشورهای اسلامی نفوذی عمیق داشت

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: چگونه می‌توان بدون تحول اقتصادی نفوذ عمیق در نهضت بیداری اسلامی داشت و زمانی خواهیم توانست نقش موثری را در این عرصه داشته باشیم که پیشرفت اقتصادی را در ایران داشته باشیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: تنها از هنر استان می توان سالانه میلیاردها دلار درامد داشت.

ایرادهای مدیریتی در کشور به نظام و مقام معظم رهبری ضربه می‌زند

وی ادامه داد: مشکل ما در این خصوص مدیریت کشور است و البته حرف زدن و اینکه شروع می کنیم به وعده دادن کاری ندارد و باید گفت اکنون عیب و ایرادهای مدیریت کشور به نظام و رهبری ضربه وارد می کند.

دولت، مجلس و همه باید ایرادات خود را بررسی کنند



رضایی ادامه داد: ما باید صادقانه حرف بزنیم و اگر ایراد داریم و نباید فرافکنی کنیم و کشورهای دیگر را باید دید که با چه سرعتی بالا می روند و باید در ایران علم، هنر و اقتصاد را توسعه دهیم تا این امر پشتوانه بیداری اسلامی شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: اکنون جهاد اقتصادی، مدیریت و .. همه با هم گره خورده و نباید فرافکنی کنیم و باید دید مشکلات کجاست که در این عرصه باید دولت، مجلس و ... همه ایرادات خودشان را ببینند و در این عرصه نیز استفاده از رسانه‌ها موثر است.