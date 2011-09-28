کاهش 10 درصدی هزینه های بخش ریلی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی صاحب محمدی صبح امروز در جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی و نواحی راه آهن با اعلام این خبر افزود: در سال های گذشته متوسط افزایش هزینه های راه آهن 20 درصد بود که در دو سال اخیر این نرخ به 10.5 درصد کاهش یافته است.

معاون وزیر راه وشهرسازی درباره چگونگی تحقق این دستاورد اظهار داشت: افزایش بهره وری در مجموعه راه آهن، ارتقاء سطح کیفی خدمات، چابک سازی سازمانی، مدیریت هزینه و صرفه جویی ازجمله دلایل موثر در کاهش 10 درصدی هزینه های ریلی است.

بر اساس این گزارش، در جلسه امروز شورای هماهنگی مدیران راه آهن، گزارشی از وضعیت نیروهای شاغل در بخش ریلی ارائه شد که مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش رفاه حال کارکنان، دستورهایی برای رفع مشکلات پرسنل بخش ریلی اعم از استخدامی، شرکتی و قرارداد معین را صادر کرد.

رئیس هیئت مدیره راه آهن در ادامه این جلسه با اشاره به هفته دفاع مقدس، از این دوران به عنوان نقطه عطف در ارتقاء روحیه خودباوری یاد کرد و گفت: اگرچه مردم سرافراز ایران در دوران 8 سال دفاع مقدس، تعداد زیادی از جوانان خود را از دست دادند اما استقلال، تلاش برای خودکفایی علمی و صنعتی و عزت جهانی ایران از برکات خون شهیدان آن روزهاست.

همچنین در این جلسه مدیران ستادی و نواحی با تشریح عملکرد حوزه مربوطه خواستار رسیدگی به مسائل و مشکلات موجود شدند.

در پایان طالب زارع، قائم مقام مدیر عامل راه آهن نیز بر تسریع اجرای پروژه های مربوط به ایمنی، دیوارکشی در حریم ورودی خط آهن به شهر ها و تفویض اختیارات به مدیران کل نواحی تاکید کرد.