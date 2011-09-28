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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

دری خبر داد:

حذف آثار مرتبط با عرفان‌های کاذب از چرخه نشر کشور

حذف آثار مرتبط با عرفان‌های کاذب از چرخه نشر کشور

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با اقدامات و برنامه‌های در نظر گرفته شده در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد تمام تولیدات مکتوب با موضوع عرفان‌های نوظهور از چرخه نشر کشور حذف می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: هرگز دشمن دست از جنگ علیه اسلام بر نخواهد داشت و اتفاقا هم اکنون وظیفه و رسالت ‌ما نسبت به گذشته سنگین‌تر است؛ چرا که هم باید نسبت به پاسداشت آرمان‌ها و فداکاری‌ها و ایثارگری‌های دلیر مردان هشت سال دفاع مقدس کوشا باشیم و هم باید نسبت به حربه‌های جدید و برنامه‌های ضد اسلامی دشمن که در قالب جنگ نرم و اندیشه بروز کرده ، هوشیار باشیم و هوشمندانه اقدام کنیم.

معاون امور فرهنگی در بخشی از سخنان خود گفت: لازمه داشتن فیلم و تئاتر خوب سرمایه‌گذاری برای کتاب و تولید فکر مفید است.

وی همچنین از کاهش عرضه و تولید کتاب‌های عرفان‌های نوظهور خبرداد و گفت: با اقدامات و برنامه‌های در نظر گرفته شده در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد عرضه و تولید کتاب‌های غیر مناسب و عرفان‌های نوظهور کاهش پیدا کرده است و امیدواریم این مسیر را تا حذف تولید تمامی این عرفان‌ها پیش ببریم.

دری با اشاره به این که هویت دینی و ملی ما به هم گره‌ خورده است گفت: هویت ایرانی ما در گروه هویت دینی است و نباید برای آنها تعریف جداگانه‌ای قایل شد و در حقیقت هویت ایرانی بدون اسلام، بی‌معنی است.

معاون امور فرهنگی مراقبت از ارکان نشر را از اولویت‌های کاری وزارت ارشاد دانست و افزود: در حقیقت برگزاری نمایشگاه‌های کتاب به نحو حمایت و نمایان کردن ارکان نشر در کنار یکدیگر است.

مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز صبح روز چهخارشنبه 6 مهرماه با حضور بهمن درّی معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد، آیت‌اله مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز و مسوولان فرهنگی استان و ناشران و اهالی قلم و رسانه در سالن شمس نمایشگاه بین‌المللی تبریز برگزار شد. 

کد مطلب 1419209

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