به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: هرگز دشمن دست از جنگ علیه اسلام بر نخواهد داشت و اتفاقا هم اکنون وظیفه و رسالت ‌ما نسبت به گذشته سنگین‌تر است؛ چرا که هم باید نسبت به پاسداشت آرمان‌ها و فداکاری‌ها و ایثارگری‌های دلیر مردان هشت سال دفاع مقدس کوشا باشیم و هم باید نسبت به حربه‌های جدید و برنامه‌های ضد اسلامی دشمن که در قالب جنگ نرم و اندیشه بروز کرده ، هوشیار باشیم و هوشمندانه اقدام کنیم.

معاون امور فرهنگی در بخشی از سخنان خود گفت: لازمه داشتن فیلم و تئاتر خوب سرمایه‌گذاری برای کتاب و تولید فکر مفید است.

وی همچنین از کاهش عرضه و تولید کتاب‌های عرفان‌های نوظهور خبرداد و گفت: با اقدامات و برنامه‌های در نظر گرفته شده در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد عرضه و تولید کتاب‌های غیر مناسب و عرفان‌های نوظهور کاهش پیدا کرده است و امیدواریم این مسیر را تا حذف تولید تمامی این عرفان‌ها پیش ببریم.

دری با اشاره به این که هویت دینی و ملی ما به هم گره‌ خورده است گفت: هویت ایرانی ما در گروه هویت دینی است و نباید برای آنها تعریف جداگانه‌ای قایل شد و در حقیقت هویت ایرانی بدون اسلام، بی‌معنی است.

معاون امور فرهنگی مراقبت از ارکان نشر را از اولویت‌های کاری وزارت ارشاد دانست و افزود: در حقیقت برگزاری نمایشگاه‌های کتاب به نحو حمایت و نمایان کردن ارکان نشر در کنار یکدیگر است.

مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز صبح روز چهخارشنبه 6 مهرماه با حضور بهمن درّی معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد، آیت‌اله مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز و مسوولان فرهنگی استان و ناشران و اهالی قلم و رسانه در سالن شمس نمایشگاه بین‌المللی تبریز برگزار شد.