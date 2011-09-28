انتظار نظارت ما بر یک شعبه رده چهارم صحیح نیست/ خوشبختانه پول کلانی خارج نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به سئوالاتی در خصوص رسیدگی به موضوع اختلاس در سیستم بانکی کشور پاسخ داد.

وی در رابطه با برکناری های اخیر و همچنین احتمال برکناری مدیرانی دیگر در سیستم بانکی کشور گفت: ما از نظر فنی کار را دنبال می کنیم و چنانچه به لحاظ اداری در سیستم های خود تخلفی را مشاهده کنیم بلافاصله اقدامات لازم را به انجام می رسانیم و چنانچه قصوری دیگر در هر کدام از بانک های خصوصی مشاهده کنیم حتما مدیر آن را برکنار و برخورد لازم صورت می گیرد.

بهمنی در عین حال گفت: البته در زمینه مسائل قضایی قوه قضائیه پیگیری های خود را دنبال می کند و از آن طریق نیز برخوردهای قضایی با متخلفان در دستور کار دیده شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در توضیح روند رسیدگی به اختلاس صورت گرفته در سیستم بانکی گفت: قوه قضائیه در حال رسیدگی های دقیق قضایی است و ما نیز به لحاظ فنی کار را دنبال می کنیم و حتی لازم باشد تصمیم گیری کرده و در صورت نیاز اطلاعات تکمیلی را در اختیار قوه قضائیه می گذاریم.

وی همچنین گفت: اینکه رئیس جمهور ، وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی را در این زمینه مقصر بدانیم یا از آنها انتظار داشته باشیم که بر یک شعبه رده چهارم بانکی نظارت کنند صحیح نبوده و امکانپذیر نیست. البته ما سیستم های خودکنترلی در نظام بانکی داریم که هر کدام از این سیستم ها درست کار نکرده و قصوری داشته اند رسیدگی لازم و برخورد صورت می گیرد.

بهمنی در عین حال تصریح کرد: هم اکنون چیزی که مهم است 38 کارخانه ای است که به خاطر این اختلاس در آستانه تعطیلی قرار دارد و 20 هزار پرسنل در آن مشغول به کارند.

وی ادامه داد: باید هر چه سریعتر مدیرانی را برای این کارخانجات بگماریم که کادر در روال متداولش جریان یابد و مشاغل نیز حفظ شود.

وی با تاکید بر اینکه با کوچکترین تخلف صورت گرفته برخورد خواهد شد افزود: مهم این بود که پول ها از کشور خارج نشود و خوشبختانه با برآوردهایی که صورت گرفته پول کلانی خارج نشده است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با نقش بانک مرکزی در بازار سکه و دلار گفت: بانک مرکزی هرگز به دنبال سود نبوده و در واقع تنظیم کننده بازار است و ما قیمت سکه و طلا را با نوسانات بازار جهانی تنظیم می کنیم.

بهمنی همچنین گفت: از آنجایی که بحران در سطح جهانی در زمینه طلا و سکه وجود دارد نابسامانی در این بازار جهانی بوده و بر اساس آن قیمت سکه و طلا را تنظیم می کنیم.

وی در مورد بازار ارز گفت: این بازار متاثر از مسائل اقتصادی در جهان بوده و برای به سامان کردن آن برنامه ریزی داریم ولی باید توجه داشت که ما پاسخگوی نیازهای واقعی ارز در کشور هستیم و نمی توانیم برای کالاهای قاچاقی هم ارز بدهیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سئوالی در خصوص صفر شدن دارایی صندوق ذخیره ارزی کشور گفت: این یک خبری بود که بدون توجه لازم تهیه شده بود. زیرا ما قبلا نیز اعلام کرده بودیم که دارایی صندوق ذخیره ارزی در پایان سال 89 به صندوق توسعه ملی انتقال خواهد یافت.

وی با انتقاد از برخی رسانه از نحوه تهیه این خبر گفت: نباید به جامعه اخباری را بدهیم که مردم را مضطرب و نگران کنند زیرا در این موضوع صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی شده است.