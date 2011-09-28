کتاب نویسی در حوزه دفاع مقدس با نقطه مطلوب فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کمال سرویها ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دفاع مقدس اظهار کرد: گرچه در زمینه کتاب دفاع مقدس فعالیت های خوبی صورت گرفته اما همچنان خاطرات بازگو نشده و زندگی نامه های معرفی نشده بسیاری وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود.

وی در ادامه افزود: رزمندگان بی شماری از دوران دفاع مقدس در بین ما زندگی می کنند که داستان زندگی و حضور آنها در سال های جنگ هنوز به رشته تحریر در نیامده و تازمانی که آن ها فرصت را مناسب برای بازگوی خاطرات خود نبینند، این خاطره ها همچنان ناگفته باقی می ماند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد برگزاری این نمایشگاه ها را فرصتی مغتنم در این زمینه دانست و گفت: برگزاری چنین نمایشگاه هایی می تواند زمینه های لازم را برای بازگو کردن خاطرات فراهم کند، ضمن اینکه مردم به طور مستقیم با ناشران ارتباط برقرار می کنند و اثرهای مختلف و تازه های این حوزه را به صورت یک جا مشاهده می کنند.

سرویها افزود: همچنین برگزاری این نمایشگاه برای اولین بار در مشهد آن هم در مجتمع آیه ها می تواند شروع خوبی برای تداوم کارهای مشابه باشد و امید است این روند ادامه تداوم یابد و روز به روز بهتر شود.

وی تصریح کرد: تاکنون هیچ رسانه ای نتوانسته جای کتاب را در بین مخاطبان بگیرد و کتاب همچنان مخاطبان خاص خود را در بین رسانه ها حفظ کرده است، به همین دلیل باید با برنامه ریزی سعی کرد از این پتانسیل ها بهره برداری کافی را داشت.