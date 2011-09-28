به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با موضوع بیداری اسلامی، دفاع مقدس و جهاد اقتصادی در ادامه سخنان خود و با اشاره به وحدت 8+7 افزود: نباید شان خود را تا این حد تنزل دهیم تا دیگر اختلافی نداشته باشیم و ما یک وحدتی می خواهیم که نتیجه آن فراتر از عدم تفرقه باشد و ما نیاز به یک وحدت داریم تا بتواند ما را به سر خط و بعد از آن به یک حرکت جمعی بزرگی برساند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود در پاسخ به مهر تصریح کرد: تلاش می کنم این موضوع بتواند اصولگراها را دور هم جمع کند، اما چرا همه نیروهای انقلاب از هر گروهی هستند دور هم جمع نشوند و باید همه دور هم باشند و اینکه یک گروه مطرح کند که اول همه مشکلات آنها حل شوند و بعد دور هم جمع شوند تفکری اشتباه است چون این تحمیل افکار به نظام است و باید همه فداکاری و همکاری داشته باشیم.

رضایی یادآور شد: از این رو مباحث پیش آمده نباید در حرکت ملی جمهوری اسلامی ایران اثر گذار باشد و نباید اگر ناراحتی هم وجود دارد در حرکت ملی اثر گذار باشد.

باید به دنبال یکی شدن باشیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود با اشاره به نزدیکی انتخابات مجلس هشتم اظهار داشت: در جریان انتخابات ممکن است برخی بخواهند از اختلاس سوء استفاده کنند که باید کاری انجام دهیم تا نهایتا این مشارکت جمعی حداکثر شود چون این موضوع به نفع همه گروه هاست و ما نیاز به یک گفتمان جدید داریم که در واقع این گفتمان جدید یکی شدن در مسیر شهدا و نظام جمهوری اسلامی ایران است.

مدل رابطه دولتمردان با رسانه‌ها باید عوض شود

وی در بخش دیگری از سخنان افزود: مدل رابطه دولتمردان با رسانه باید عوض شود و این رابطه یک طرفه کاربردی ندارد و اگر رسانه‌ها مهم هستند باید یک رابطه دو طرفه و تعاملی با دولتمردان برقرار شود.

رضایی ادامه داد: در واقع اگر خبرنگاران چشمان بیدار هستند پس تعامل آنها با دولت می تواند برای نظام استفاده بیشتری داشته باشند از این رو مسئولان کشور باید وظیفه اطلاع رسانی را نیز بر عهده داشته باشند و فقط اعمال قدرت نکنند و باید خود آنها بسیاری از مسائل را اطلاع رسانی کنند و باید بخشی از اطلاع رسانی را وظیفه خود بدانند.

رابطه دولتمردان و رسانه‌ها تعاملی باشد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این صف که رودر رو شکل گرفته باید به صورت تعاملی باشد و حکومت و دولتمردان باید در مسائل شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی جدی تر وارد شوند که این سه وظیفه یک حکمران خوب است.

عوام فریبی و دروغ گویی به یک معناست/ صداقت باید در میان همه بازگردد

رضایی با اشاره به اینکه عوام فریبی و دروغ گویی به یک معناست، افزود: باید در پاسخگویی و مسئولیت پذیری بازگشت داشته باشیم البته این موضوع جامعه هم وجود دارد و ما به شدت نیازمند فراگیری صداقت از داخل کوچه ها تا دولت و مجلس و قوه قضائیه و نخبگان کشور هستیم و باید بار دیگر با صداقت دور هم جمع شویم در غیر این صورت اگر قرار باشد همه چیز در هاله ای از ابهام وارد شد ما نمی توانیم یک فرهنگ و تمدن بسازیم.

دولت باید در خصوص مسائل اختلاس وارد میدان شود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: در اختلاس چرا دولت و مجلس و قوه قضائیه باید روبه روی هم باشند و باید خود دولت مسئولیت پذیرانه وارد شود و کسانی که باید استعفا دهند، این کار را انجام دهد و این موضوع بحث روشنی است که اکنون منافع نظام و منافع مردم مطرح است.