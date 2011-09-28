نهمین محموله نفت خام ایران معامله نشد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین محموله نفت خام صادراتی ایران (IR/H) امروز چهارشنبه با قیمت 105 دلار و 54 سنت در تالار بین المللی بورس کالای ایران درکیش عرضه شد که مشتری برای خرید آن وجود نداشت.

شرکت ملی نفت ایران امروز در معاملات تالار بین المللی کیش، 500 هزار بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران را عرضه کرد که تقاضایی برای خرید آن در تابلو معاملات ثبت نشد.

گفتنی است، 500 هزار بشکه نفت خام سنگین ایران اواخر مردادماه برای نخستین بار در تالار بین المللی کیش معامله شد.

هشتمین محموله نفت خام صادراتی ایران (IR/H) هم روز 30 شهریور ماه با قیمت 113 دلار و 92 سنت در تالار بین المللی بورس کالای ایران در کیش عرضه شد که به دلیل نبود مشتری برای معامله نشد.

محمدرضا پور ابراهیم رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه ای در روز جاری در وزارت نفت برای بررسی کارشناسی رفع مشکلات معامله نفت خام در بورس خبرداد و افزود: جلسه وزارت نفت داخلی است و از هیئت مدیره بورس کالا دعوت به عمل نیامده است.





