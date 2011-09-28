  1. هنر
  2. سایر
۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۲

با حکم فاضل نظری/

سرپرست حوزه هنری مرکز ری منصوب شد

سرپرست حوزه هنری مرکز ری منصوب شد

حجت الله ناظری با حکم رئیس حوزه هنری استان تهران، سرپرست حوزه هنری مرکز ری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله ناظری با حکمی از سوی  فاضل نظری، رئیس حوزه هنری استان تهران به عنوان سرپرست جدید حوزه هنری مرکز ری معرفی شد.

در بخشی از این حکم آمده است: «با توجه به سوابق و شایستگی‌های جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست حوزه هنری مرکز ری منصوب می‌شوید. امیدوارم ضمن تکمیل پروژه‌های ناتمام مربوط به مدیریت قبلی با در نظر گرفتن اهداف مقدس حوزه هنری و الویت‌های استان تهران در مرکز ری اهتمام لازم را مبذول نمایید.»

حجت‌الله ناظری کارشناس نمایش و متولد 1356است. وی سابقه 12 سال فعالیت در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی دارد و پیش از این مدیر تئاترکودک و نوجوان حوزه هنری، مدیر واحد آموزش حوزه هنری استان تهران و کارگردانی چندین نمایش عروسکی دینی را در پرونده کاری خود دارد.

کد مطلب 1419214

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها