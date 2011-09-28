سرپرست حوزه هنری مرکز ری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالله ناظری با حکمی از سوی فاضل نظری، رئیس حوزه هنری استان تهران به عنوان سرپرست جدید حوزه هنری مرکز ری معرفی شد.
در بخشی از این حکم آمده است: «با توجه به سوابق و شایستگیهای جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست حوزه هنری مرکز ری منصوب میشوید. امیدوارم ضمن تکمیل پروژههای ناتمام مربوط به مدیریت قبلی با در نظر گرفتن اهداف مقدس حوزه هنری و الویتهای استان تهران در مرکز ری اهتمام لازم را مبذول نمایید.»
حجتالله ناظری کارشناس نمایش و متولد 1356است. وی سابقه 12 سال فعالیت در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی دارد و پیش از این مدیر تئاترکودک و نوجوان حوزه هنری، مدیر واحد آموزش حوزه هنری استان تهران و کارگردانی چندین نمایش عروسکی دینی را در پرونده کاری خود دارد.
نظر شما