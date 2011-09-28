فراخوان نخستین جشنواره "انقلاب دوم" در کردستان منتشر شد

معاون اداری و مالی حوزه هنری استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به مناسبت 13 آبان نماد و سمبل مبارزه با استکبار جهانی با معانی و حقایق فراوان تاریخی که از سال 1343 با تبعید حضرت امام (ره) بواسطه مطالبه حق ملی ملت ایران و شکستن قانون ظالمانه کاپیتولاسیون آغاز شد و با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به اوج خود رسید، جشنواره ای با عنوان انقلاب دوم به همت حوزه هنری استان کردستان طراحی و برگزار می شود.

وی ادامه داد: حوزه هنری استان کردستان با توجه به اهمیت موضوع 13 آبان به منظور گرامیداشت این روز نخستین جشنواره استانی "انقلاب دوم" را در بخش های فیلم دانش آموزی، طنز، کاریکاتور و داستان کوتاه برگزار می کند.

معاون اداری و مالی حوزه هنری استان کردستان مهلت ارسال آثار به جشنواره را تا پنجم آبان سال جاری اعلام کرد و گفت: علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را در قالب موضوعات خیانت های دولت آمریکا به ملت ایران در طول تاریخ، نقش دولت های آمریکایی در حمایت از تروریسم، آمریکا و چپاول منابع ملی کشورهای اسلامی و جهان سوم، نقش حماسه 13 آبان در نشان دادن تصویر واقعی دولت آمریکا، 13 آبان سرآغاز حرکتهای انقلابی، بیداری اسلامی و تجلی ارزشهای دینی و اخلاقی در جامعه ارسال کنند.

مرادی در پایان ضمن دعوت از کلیه هنرمندان، دانش آموزان و جوانان استان کردستان برای شرکت در این جشنواره یادآور شد: در صورت استقبال مناسب از این جشنواره در دور اول برنامه ریزی برای برگزاری آن در سالهای آینده نیز صورت می گیرد و انتظار می رود که سایر دستگاه های دولتی نیز در جهت برگزاری هر چه پربارتر این رویداد مهم فرهنگی در کردستان مشارکت و همراهی مناسبی داشته باشند.