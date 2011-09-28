آشنایی جوانان با رشادتهای هشت سال دفاع مقدس ضروری است

حجت الاسلام سید احمد میردامادی در گفتگو با خبرنگار مهر دفاع مقدس را نماد ایثار و رشادت مردمان ایران زمین دانست و اظهار داشت: آشنایی جوانان و نوجوانان با ایثارگریها و رشادتهای هشت سال دفاع مقدس ضروری است.

وی با اشاره به گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان داشت: گرامیداشت هفته دفاع مقدس باعث حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شود و نسل سوم و چهارم جامعه با ارزشهای دفاع مقدس آشنا شوند.

امام جمعه سامان تاکید کرد: ترویج دستاوردهای دفاع مقدس و آشنایی دانش آموزان با فرهنگ دفاع مقدس از ضروریات جامعه کنونی است.

میردامادی با اشاره به جایگاه والای تعلیم و تربیت در جامعه، تعلیم و تربیت آموزش و پرورش را مهمترین و اساسی ترین عنصر تاثیر گذار در فرهنگ جامعه عنوان کرد.

