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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

دانشور:

محرومیت زدایی مهمترین هدف کمیته امداد در ریگان است

محرومیت زدایی مهمترین هدف کمیته امداد در ریگان است

ریگان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) ریگان محرومیت زدایی و توانمندی مددجویان را مهمترین هدف کمیته امداد در شهرستان محروم ریگان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، امان الله دانشور سه شنبه شب در جلسه برگزاری جشن عاطفه ها در رابطه با کمکهای اداره ها و نهادهای شهرستان ریگان گفت: فرمانداری ریگان، بخشداری مرکزی و کارکنان آموزش و پرورش حقوق یک روز کارمندان خود را برای جشن عاطفه ها اهدا کردند.

وی ادامه داد: کارکنان بخشداری گنبکی هشت میلیون ریال، شورای شهر ریگان پنج میلیون ریال، شورای اسلامی بخش مرکزی ریگان 10میلیون ریال و تربیت بدنی یک میلیون ریال به جشن نیکوکاری هدیه کردند.

دانشور ادامه داد: در تمامی روستاهای ریگان یک پایگاه جمع آوری هدایای مردم راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: در سطح شهر ریگان نیز هفت پایگاه جهت کمکهای مردمی در نظر گرفته شده است.

این مسئول در خصوص جمع آوری صدقات در سطح شهرستان ریگان بیان داشت: بیش از چهار هزار صندوق صدقه در ریگان در معابر و منازل نصب شده که ماهیانه دو تا چهار میلیون درآمد از این صندوقها جمع آوری می شود.

وی یادآور شد: صدقات جمع آوری شده صرف هزینه های جهیزیه، ساخت منازل و جهیزیه می شود.

دانشور اظهار داشت: در طرح پالایش مددجویان که امسال در شهرستان اجرا شده تعداد مددجویان شهرستان از سه هزار و 300 خانوار به دو هزار و 500 نفر رسیده که تا پایان سال 500 نفردیگر نیز کاهش پیدا می کند.

وی گفت: یکی از مشکلات امداد در بحث جمع آوری صدقات نسبت به صندوقهای نصب شده وضعیت امنیت صندوقهای است.

این مسئول خواستار برقراری امنیت صندوقهای صدقات شد و ادامه داد: تعدادی از این صندوقها سرقت می شوند.

کد مطلب 1419222

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