ناصر حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر‌، ضمن تبریک فرارسیدن میلاد حضرت معصومه (س) بیان کرد: همزمان با روز میلاد پر برکت این بانوی بزرگوار زنگ کرامت در کلیه مدارس شهر قم نواخته می‌شود.



وی عنوان ادامه داد: ‌زنگ کرامت در مدارسی که در روز پنج شنبه تعطیل هستند در روز چهارشنبه نواخته خواهد شد



معاون تربیتی آموزش و پرورش قم افزود: مدارسی که مزین به نام حضرت معصومه (س) هستند برنامه‌های ویژه‌ای در روز میلاد حضرت معصومه (س) خواهند داشت.



وی ادامه داد: ‌طی برنامه ریزی‌های صورت گرفته در ایام دهه کرامت دانش آموزان مدارس استان به طور رایگان از موزه آستانه مقدسه حرم حضرت معصومه (س) بازدید می‌کنند.



حمزه‌ای از برگزاری همایش اسوه طهارت و عصمت خبر داد و عنوان کرد: این همایش با موضوع پرسش پیرامون دهه کرامت ویژه مربیان پرورشی و مشاوران مدارس راهنمایی و متوسطه دخترانه در روز شنبه، نهم مهرماه ساعت ۹ صبح در پژوهشگاه علامه طباطبایی حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود.