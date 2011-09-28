به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هفته دوم لیگ برتر وزنه برداری باشگاههای کشور به منزله افتتاح رسمی خانه وزنه برداری استان اصفهان خواهد بود و وزنه برداران هفت تیم حاضر در لیگ برتر در این سالن تازه تاسیس با یکدیگر به رقابت می پردازند.

هفته نخست لیگ برتر وزنه برداری شهریور ماه به میزبانی تیم عقاب (نیروی هوایی) همدان برگزار شد و با صدرنشینی تیم ملی حفاری اهواز به پایان رسید.

مناطق نفت خیز جنوب، پیک صبای اصفهان، نیروی زمینی ارتش، سیمان سپهر فارس، هیئت وزنه برداری ایلام، عقاب همدان و ملی حفاری اهواز هفت تیم حاضر در رقابتهای این فصل لیگ برتر وزنه برداری هستند.