تعداد مدارس فردیس کرج جوابگوی جمعیت دانش آموزی این منطقه نیست

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمعیت دانش آموزی فردیس بسیار زیاد است درحالیکه تعداد مدارس این منطقه کافی نیست که این امر بر مشکلات می افزاید.

وی ادامه داد: در منطقه فردیس به شدت نیازمند افزایش مدارس و احداث مدارس جدید هستیم و از دستگاه های ذیربط تقاضا داریم که در این خصوص همکاری کنند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج اضافه کرد: افزایش تعداد مدارس موجب تعدیل جمعیت دانش آموزی و به حد استاندارد نزدیک شدن این جمعیت در مدارس و کلاسها می شود که این امر بر ضرورت افزایش مدارس در مناطق پرجمعیت می افزاید.

فرهادی گفت: تعمیرات مدارس از مهمترین ضرورتها است و امسال نیز تعدادی از مدارس ناحیه 2 آموزش و پرورش کرج تعمیر می شوند.

این مسئول افزود: برای این امر اعتباری در نظر گرفته شده که باید به بهترین نحو هزینه شود و این امر بر اساس توجه به اولویتها انجام گیرد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 یادآور شد: مقاوم سازی مدارس نیز از مهمترین ضرورتها است که تحقق آن از مشکلات آموزشی و پرورشی خواهد کاست.