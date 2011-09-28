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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

4500 مترمربع از معابر و خیابانهای شهر دره شهر آسفالت شد

4500 مترمربع از معابر و خیابانهای شهر دره شهر آسفالت شد

ایلام - خبرگزاری مهر: شهردار دره شهر گفت: در سال جاری چهار هزار و 500 متر مربع از معابر و خیابانهای شهر دره شهر آسفالت شده است.

یعقوب جمالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای بهسازی و ترمیم و آسفالت معابر و خیابانهای شهر دره شهر دو  میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه می شود.

شهردار دره شهر گفت: از ابتدای امسال تاکنون 4500 هزار متر مربع از معابر و خیابانهای شهر دره شهر آسفالت شده است.

وی بیان داشت: 15 هزار متر مربع دیگر نیز از معابر ورودی شهر دره هر نیاز به بهسازی و ترمیم دارد.

جمالوندی از شرکت های گاز و آب و فاضلاب خواست تا قبل از شروع بارندگی نسبت به اتمام حفاری های سطح شهر اقدام کنند.

وی یادآور شد: ساماندهی ورودی و خروجی های شهر دره شهر نیز در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 1419226

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