4500 مترمربع از معابر و خیابانهای شهر دره شهر آسفالت شد

یعقوب جمالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای بهسازی و ترمیم و آسفالت معابر و خیابانهای شهر دره شهر دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه می شود.

شهردار دره شهر گفت: از ابتدای امسال تاکنون 4500 هزار متر مربع از معابر و خیابانهای شهر دره شهر آسفالت شده است.

وی بیان داشت: 15 هزار متر مربع دیگر نیز از معابر ورودی شهر دره هر نیاز به بهسازی و ترمیم دارد.

جمالوندی از شرکت های گاز و آب و فاضلاب خواست تا قبل از شروع بارندگی نسبت به اتمام حفاری های سطح شهر اقدام کنند.

وی یادآور شد: ساماندهی ورودی و خروجی های شهر دره شهر نیز در دستور کار قرار دارد.