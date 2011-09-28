وقوع سالانه 200 هزار مرگ قلبی در ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور علی اتو روز چهارشنبه در نخستین همایش مشترک متخصصین قلب و عروق ایران و ترکیه در تهران، افزود: متاسفانه منطقه خاورمیانه از نظر علمی در حال فراموشی است و ما باید با برگزاری چنین همایشها و کنگره هایی از بروز این معضل جلوگیری کنیم.
وی درباره وضعیت ابتلا به بیماریهای قلبی در ترکیه گفت: ابتلا به بیماریهای قلبی در ترکیه مانند دیگر کشورهای جهان اولین علت مرگ و میر است و تا 20 سال آینده نیز به عنوان شایعترین بیماری همچنان موجب مرگ و میر افراد میشود. در حال حاضر نیز سالانه 200 هزار نفر در ترکیه به علت دچار شدن به بیماریهای قلبی فوت میکنند.
رئیس نخستین همایش مشترک متخصصین قلب و عروق ایران و ترکیه افزود: چاقی، استعمال سیگار، دیابت و کمتحرکی از مهمترین عوامل دچار شدن به بیماریهای قلبی در ترکیه است. در این جهت تلاشهای زیادی برای کاهش آمار بیماریهای قلبی در ترکیه انجام شده است به عنوان نمونه در مدارس و کافه تریاها مواد فاقد ارزش غذایی فروخته نمیشود و این کار قدم بزرگی در جهت کاهش آمار مبتلایان به بیماریهای قلبی است.
رئیس انجمن قلب ترکیه ادامه داد: در گذشته آمار مبتلایان به رماتیسم قلبی بیشتر بود اما در حال حاضر آمار مبتلایان به تنگی عروق کرونر بیشتر است.
وی درباره وضعیت درمان بیماریهای قلبی در ترکیه گفت: علم در ترکیه به سرعت در حال پیشرفت است به گونهای که همه درمانهای بیماریهای قلبی در ترکیه قابل انجام است بنابراین ما نیاز به انتقال بیماران خود به کشورهای دیگر نداریم و حتی بیماران کشورهای دیگر برای درمان بیماریهای قلبی خود به ترکیه سفر میکنند.
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