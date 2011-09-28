فعالان فرهنگی حوزه دفاع مقدس تنها به برگزاری نمایشگاه اکتفا نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بصیری پور ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دفاع مقدس اظهار کرد: باید با برنامه ریزی به سراغ سوژه های ناب دفاع مقدس به ویژه آزادگان و جانبازان برویم و قبل از آنکه خیلی دیرشود، پای صحبت آنان بنشینیم.

وی در ادامه بیان کرد: قلم به دست شدن و نوشتن کار با ارزشی است و نگاشتن، آن هم در حوزه دفاع مقدس می تواند ارزشمندی این کار را چند برابر کند.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت نهادها و ارگان های دخیل در امر نویسندگی و چاپ کتاب دفاع مقدس تصریح کرد: در صورتیکه کتابی با ارزش های اسلامی همسو باشد و به ترویج شعائر دینی و فرهنگ دفاع مقدس بپردازد، بر همه واجب است تا آن نویسنده و کتاب را مورد حمایت قرار دهند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اهم اقدامات شورا در این خصوص گفت: عمده کار شورا بررسی طرح هایی است که به صحن علنی می آید، در این زمینه هم شهرداری باید وارد عمل شود و با ارائه طرح های خود کارهای فرهنگی را در عرصه دفاع مقدس مطرح کند و قطعا شورا نیز همکاری های لازم را خواهد داشت.