شعلان : با اين همه مدارك باز ايران اتهامات ما را واهي مي خواند/ اعتقادي به شيوه هاي ديپلماتيك در رفتار با ايران ندارم/ باز هم مي گويم ايران دشمن شماره عراق است

به گزارش خبرگزاري مهر، شعلان در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان گفت : ايران دشمن شماره يك عراق و منبع تروريسم در خاورميانه است .

شعلان ادعا كرد كه دلايل و مداركي دال بر دخالت ايران در عراق وجود دارد كه به زودي پس از موافقت اياد علاوي نخست وزير از تلويزيون منتشر خواهد شد.



شعلان در ادامه ادعاهاي واهي خود گفت : تصاوير گرفته شده ازماهواره ها و نيز هواپيماهاي تجسسي دخالت هاي آشكار ايران و تجاوز اين كشور به داخل خاك عراق را نشان مي دهد و ما اخيرا 50 خودرو كه 14 خودرو آماده انفجار و ديگر خودروها در حال بمب گذاري شدن بود را كشف كرديم.

شعلان گفت : با وجود اين همه ادله و مدارك طرف ايراني ما را متهم مي كند كه ما اتهامات بي پايه واساس به آنها مي زنيم .



وي درباره راه هاي ديپلماتيك در حل اين مساله گفت : راه هاي ديپلماتيك گاهي ثمر بخش است اما راه ديپلماتيك با ايران سودي ندارد هرچند من از كساني هستم كه اعتقادي به شيوه هاي ديپلماتيك ندارم اما شيوه ديپلماتيك هيچ سودي با دشمنان ندارد ديگر تعارفاتي كه به زيان ملت است براي ما كافي است.

وي افزود: عراق جديد هرگز به شيوه هاي رژيم سابق در رفتار با برخي رژيم ها متوسل نخواهد شد اما همه بايد حد و مرزهاي خود را بدانيم.

شعلان با بيان اينكه هرگز از توصيف ايران به عنوان دشمن اول عراق عقب نشيني نخواهد كرد، گفت : من هرگز از آنچه گفتم عقب نشيني نخواهم كرد تا اينكه نظام ايران يك موضع متفاوتي در قبال عراق در پيش گيرد تا در آن صورت بتوانيم بگوييم ما برادر و دوست هم هستيم .

وي افزود: همه اسناد و مدارك تا پيش از انتخابات رو خواهد شد و اين به معناي سوء استفاده ما از مناصب خود براي حمايت از تشكل هاي حزبي خود در انتخابات نيست .

اين در حالي است كه مجلس ملي موقت عراق تاكيد كرده است شعلان را به خاطر اظهارات ضد ايراني و ضد همسايگان استيضاح خواهد كرد.

به گفته البياتي دبير اين مجلس شعلان با اين مواضع نسنجيده و نادرست تمام حاصل دستگاه ديپلماسي عراق را از بين مي برد.

شايان ذكر است شعلان وزير افراطي و جنگ طلب كابينه موقت علاوي در حالي همچنان به ياوه سرايي ها و اظهارات كينه توزانه خود عليه ايران ادامه مي دهد كه ايران بارها حسن نيت خود را در كمك به عراق كه آخرين نمونه آن ميزباني نشست وزراي كشور همسايگان عراق در تهران بود ، نشان داده است . از سوي ديگر ادعاي شعلان مبني بر ورود 50 خودروي بمب گذاري شده از ايران يك ادعاي خنده دار و پوشالي است زيرا بر اساس گزارش موثق يك نويسنده عراقي كه خبرگزاري مهر اخيرا منتشر كرد اردن يكي از مهمترين مناطق طراحي عمليات تروريستي و آماده شدن خودروي هاي بمب گذاري شده به عراق است و اين عمليات هم شهرهاي مذهبي و مراكز تجمع اكثريت ملت عراق يعني شيعيان را هدف قرار مي دهند تا با اين گونه اقدامات تروريستي ضمن ارعاب اكثريت ملت عراق مانع از شركت گسترده آنها در انتخابات شوند و در نتيجه به مقاصد شوم و پليد خود كه همان جلوگيري از تشكيل يك حكومت منتخب مردمي برخاسته از اراده اكثريت باشد، دست يابند ؛ هدفي كه با توجه به عزم راسخ اكثريت ملت عراق براي شركت در انتخابات با وجود تمام توطئه ها و ترفندهاي دشمنان ، يك رويايي واهي به شمار مي رود



