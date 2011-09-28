اشغالگران باید به پرسش نیروهای مسلح ما در خلیج فارس پاسخ دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص موشک جدید تحویل داده شده به نیروهای مسلح و همچنین خط سرخ درخواستی از ایران برای هماهنگی نیروهای خارجی با نیروهای نظامی ایران در منطقه خلیج فارس پاسخ داد.

وی در پاسخ به مهر در خصوص خط سرخ درخواست شده از سوی نیروهای خارجی برای هماهنگی میان نیروهای خارجی با نیروهای مسلح ایران، گفت: ما قبلا نیز اعلام کرده بودیم که نیروهای خارجی باید هر چه سریعتر منطقه را ترک کنند و چنانچه این امر در دستور کار نیروهای خارجی باشد تنشی بوجود نخواهد آمد و نیازی به خط تلفن سرخ نیست.

وزیر دفاع در عین حال گفت: منطقه خلیج فارس تحت اشراف کامل نیروهای نظامی ما قرار دارد و نیروهای خارجی نیز در هنگام عبور از این آبراه موظفند به تمامی سئوالات نیروهای نظامی ما پاسخ دهند.

وی در خصوص تحویل موشک قادر به نیروهای نظامی نیز گفت: این موشک توانمندی های ویژه ای دارد که از جمله آن می توان به قابلیت هدف قرار دادن ناو و ناوچه های سنگین، تاسیسات ساحلی اشاره کرد که این قابلیت هم از زمین و هم از دریا و هم از هوا در این موشک وجود دارد.

وحیدی سطح راداری این موشک را بسیار پیشرفته عنوان کرد و گفت: این موشک به شکل کروز عمل می کند.

وزیر دفاع همچنین در رابطه با حضور نیروی دریایی ایران در آبهای آزاد نیز گفت: حضور هر کشوری در آبهای آزاد بلامانع است و از همین رو ما نیز برای حضور در آبهای آزاد برنامه داریم.