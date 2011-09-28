تشکیل جلسه بهزیستی برای خانواده منتظری/ 70 خانواده یزدی در شرایط مشابه

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار گزارش وضعیت نگهداری سعید و مهدی و فهیمه، سه بیمار مبتلا به دیستونیا پارکینسونی به عنوان نخستین بیماران مبتلا در جهان، تماس های متعددی از ارگانهای مختلف با این خانواده برقرار شد و بسیاری از ارگانها البته خارج از استان یزد، حمایتهای خوبی از این خانواده کردند اما بهزیستی یزد به ذکر شماره حسابی برای کمک به این خانواده در سایت خود اکتفا کرد که البته در تماسهای متعددی که با خبرگزاری مهر برگزار شد، مردم استقبال چندانی نسبت به واریز کمکهای خود به این حساب نشان ندادند.

پس از آن طی روزهای گذشته بهزیستی بلاخره در این زمینه تشکیل جلسه داد و در این جلسه به تشریح کمکهای خود و اقداماتی که شاید بتواند برای این خانواده انجام دهد، پرداخت.

این جلسه البته بدون حضور خبرنگاران و حتی خبرنگار مهر که تنها رسانه استان در زمینه انتشار وضعیت این خانواده بود، برگزار شد اما مطالب مطرح شده در این جلسه توسط روابط عمومی برای خبرگزاری مهر ایمیل شده است.

مدیرکل بهزیستی استان یزد در این جلسه با اشاره به مشکلاتی که خانواده های دارای چند فرزند معلول دارند، گفت: این سازمان تلاش دارد تا حد امکان مشکلات این خانواده ها را برطرف کند اما امکانات محدود است.

محمدحسین رحیمی نسب با اشاره به انتشار گزارش خبری از وضعیت یکی از خانواده های دارای سه فرزند معلول در رسانه ها افزود: حضور رسانه ها در اینگونه مباحث قابل تقدیر است و ما از همکاری و همراهی رسانه ها در تمام فعالیتهای سازمان تقدیر و تشکر می کنیم.

وی با اشاره به برخی از کمکهایی که به خانواده منتظری شده است، افزود: یک دستگاه آپارتمان به این خانواده از سوی بهزیستی تحویل داده شده همچنین پیگیری تحویل زمین از سازمان مسکن و شهرسازی و پیگیری برای ساخت منزل توسط جامعه خیران مسکن ساز با مساعدت استانداری نیز صورت گرفته است.

رحیمی نسب افزود: برقراری کمک هزینه ماهیانه به ارزش ریالی هفت میلیون ریال از سازمان بهزیستی و دیگر دستگاههای ذیربط و موسسات خیریه همچنین ارائه خدمات پرستاری و توانپزشکی در منزل و تامین وسایل کمک توانبخشی شامل تخت، تشک مواج و دیگر اقلام متناسب با نیاز فرزندان معلول از خدماتی است که به زودی به این خانواده ارائه خواهد شد.

به گزارش مهر، مادر سه فرزند معلول پیش از این به خبرنگار مهر اعلام کرده بود که بهزیستی منزلی 60، 70 متری به آنها داده است اما این منزل به هیچ وجه برای معلولانی با شرایط فرزندان وی مناسب سازی نشده و حتی تخت این بچه ها از درب منزل داخل نمی رفته است.

ضمن اینکه قرار دادن سه تخت با آن همه تجهیزات پزشکی در فضایی 60 متری کار دشواری بود بنابراین این منزل اجاره داده شده و اجاره آن نیز بابت قسط خود خانه پرداخت می شود.

مدیرکل بهزیستی در ادامه این جلسه تلاش برای برقراری مستمری از کار افتادگی تامین اجتماعی برای فرزند معلول دختر این خانواده، پیگیری بازنشستگی پیش از موعد مادر خانواده به علت داشتن سه فرزند معلول و برقراری حقوق بازنشستگی برای نامبرده را عنوان کرد ولی تاکید کرد: بهزیستی به خوبی واقف است که این خدمات نمی تواند پاسخگوی تمام نیاز این خانواده و خانواده هایی با مشکلات مشابه باشد.

وی از توجه خیرین به مباحث و نیازهای بهزیستی تشکر کرد و افزود: بهترین مسیر رسیدن کمکهای خیری و مردم به خانواده های نیازمند، حساب مشارکتهای مردمی به شماره 62/23455811 جام بانک ملت است که این سازمان از جنبه قانونی و مهمتر از آن جنبه شرعی موظف است تا به نیت خیرین در هزینه کردن وجوه واریزی به این حساب توجه کند و مطابق با نیت خیر مبالغ اهدایی را هزینه کند.

وی ادامه داد: واریز کنندگان وجوه نقدی به شماره حساب مشارکتهای مردمی، می توانند در فیش واریزی خود، نیت و حتی نام فرد یا خانواده ای که تمایل دارند وجه به آنان برسد را ذکر کنند.

خانواده منتظری اکنون ماهانه 280 هزار تومان اجاره پرداخت می کنند و ساخت سریعتر زمینی که از سوی مسکن و شهرسازی به آنها اعطا شده می تواند در رفع مشکلات این خانواده موثر باشد.

خانه اعطایی از سوی بهزیستی به رغم تاکیدات مسئولان این نهاد برای معلولان مناسب سازی نشده و عملا برای این خانواده غیرقابل استفاده است.

اما امید می رود خانه ای که اکنون برای آنها در دست ساخت است با توجه به شرایط سه فرزند معلول این خانواده احداث شود.

مشکلات خانواده منتظری در استان یزد برای 70 خانواده دیگر در این استان نیز وجود دارد زیرا در حال حاضر 70 خانواده یزدی دارای سه فرزند معلول یا بیشتر هستند.