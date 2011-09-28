فعالیت یک مامور سرشماری به ازای هر 400 خانوار شهری گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله عابدی ‌ ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان شهرستان رامیان افزود: 455 هزار و 881 خانوار در سطح استان گلستان در طرح آمارگیری امسال سرشماری می شوند.

وی اظهار داشت: این افراد در این سرشماری که از دوم آبان ماه همزمان با سراسر کشور آغاز می شود، سرشماری می شوند.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری گلستان گفت:‌ این تعداد خانوار شامل 252هزار خانوار شهری و 203 هزار خانوار روستایی هستند.

عابدی گفت: به ازای هر 380خانوار روستایی یک مامور و برای هر 400 خانوار شهری نیز یک مامور به کار گرفته خواهد شد.

به گفته وی ماموران آمارگیری شهری در استان گلستان 629 نفر و ماموران آمارگیر روستایی نیز 536 نفر خواهند بود که مجموع آمارگیران استان هزار و 165 نفر خواهد بود.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری گلستان با تاکید بر ضرورت اجرای طرح آمارگیری در کشور، گفت:‌ وجود اطلاعات و آمار خانوارها سبب می شود تا برای توسعه هر منطقه بهتر برنامه ریزی شود.