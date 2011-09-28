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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

سنندج - خبر گزاری مهر: کسب سه مدال توسط ورزشکاران سقزی در مسابقات جهانی، قهرمانی بیجار مسابقات دوچرخه سواری استان و صعود دوچرخه سوار کردستانی به بام همدان از مهمترین اخبار ورزشی استان کردستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران موی تای کار سقزی در مسابقات جهانی ازبکستان سه مدال برنز را کسب کردند.

"عبدالقادر خونسرد" در وزن 45 کیلوگرم، "جمال مدنی" در وزن 48 کیلوگرم و "سلمان نقشبندی" در وزن 57 کیلوگرم در مسابقات مذکور صاحب سه مدال برنز شدند.

مسابقات جهانی موی تای بزرگسالان با شرکت 32 کشور به مدت پنج روز در کشور ازبکستان برگزار شد.

بیجار قهرمان مسابقات دوچرخه سواری استان کردستان شد

مسابقات دوچرخه سواری نوجوانان انتخابی استان با قهرمانی شهرستان بیجار پایان یافت

این مسابقات در رشته کراس کانتری در کوه های سراب قروه برگزار شد که در پایان "مهیار اویسی"، "احسان شهنواز" و "دانیال علیزاده"  از ورزشکاران بیجار موفق شدند عناوین اول تا سوم این دوره از مسابقات را به دست آوردند.

در نتیجه تیمی نیز تیم بیجار با 26 امتیاز اول شد و سنندج با 28 امتیاز و قروه با 56 امتیاز به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.
نفرات برتر این مسابقات به رقابتهای کشوری اعزام خواهند شد.

 دوچرخه سوار سنندجی بر بام همدان ایستاد

مهرداد عباسی دوچرخه سوار سنندجی به قله سه هزار و 547 متری الوند صعود کرد.

این ورزشکار سنندجی در اقدامی کم نظیر با گذشتن از مسیر صعب العبور با دوچرخه توانست به این قله صعود کرد.

مهرداد عباسی پس از یک تلاش دو روزه موفق شد به بلندترین قله همدان صعود کند.

کد مطلب 1419245

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