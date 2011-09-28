دو هزار پرونده در دبیرخانه هیئت انضباطی تاکسیرانی قم رسیدگی شد

سید سیف الدین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نظارت مستمر سازمان تاکسیرانی قم بر فعالیت تاکسیرانان ابراز داشت: ازابتدای سال تاکنون بیش از دو هزار و صد و شش پرونده مربوط به تخلفات تاکسیرانان در دبیرخانه هیئت انضباطی تاکسیرانی قم رسیدگی شده است.



وی با بیان اینکه در این مدت هیئت انضباطی استان ۲۰ جلسه تشکیل داده است ابراز کرد: هیئت انضباطی نیز به ۱۴۱ پرونده رسیدگی کرده است.



مدیر عامل سازمان تاکسیرانی قم عنوان داشت: با توجه به رسیدگی‌های انجام شده برای ۲۴ تاکسیران پرونده ابطال بهره برداری و برای ۴۵ تاکسیران نیز تعلیق پروانه بهره برداری صادر شده است.



وی تردد خارج از خط تعیینی سازمان، عدم همکاری با سازمان، عدم رعایت شئونات اسلامی، راننده غیر مجاز، اخذ کرایه اضافی، امتناع از حمل مسافر، عدم استفاده از تاکسیمتر و عدم همکاری با سازمان را از جمله تخلفات تاکسیرانان عنوان کرد.



یاد آور می‌شود: نماینده شورای اسلامی شهر قم، نماینده شهردار، نماینده تاکسیداران و نماینده تاکسیرانان از اعضاء هیئت انضباطی سازمان مدیریت ونظارت برتاکسیرانی شهر قم هستند و دبیری هیئت انضباطی بعهده سازمان تاکسیرانی است.