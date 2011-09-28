فولاد نی ریز باید هرچه سریعتر راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، وجیه اله جعفری ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه فولاد نی ریز گفت: با توجه به وضعیت استان فارس در بحث فولاد به خصوص وضعیت فولاد پاسارگاد فارس باید هرچه سریعتر بخش احیای این کارخانه فعالیت خود را آغار کند.

رئیس ستاد فولاد کشور با بیان اینکه سطح تولید فولاد فارس باید به یک میلیون تن در سال برسد، یادآور شد: طرح هایی در دست اجرا داریم که بتوانیم تولیدات فولاد را به حد اشباع برسانیم و سپس به فکر صادرات فولاد باشیم که در این میان استان فارس دارای جایگاه بالایی است.

وی با اشاره به اینکه حضور بخش خصوصی در این پروژه ها می تواند باعث پیشرفت سریع و سود دهی لازم باشد، تصریح کرد: سرمایه گذاری در بخش معدن و فولاد سرمایه گذاری ریسک پذیر است ولی دولت طبق قانون بخش خصوصی را مورد حمایت قرار می دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار بر این است که بخشی از این پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شود که در این میان فراخوان برای حضور بخش خصوصی در این پروژه ارائه شده است.

جعفری تصریح کرد: اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی برای دولت یک اولویت است که در این راستا مدیران فارس باید به گونه ای برنامه ریزی کنند تا سرمایه گذاران کشور برای حضور در فارس مشتاق باشند.