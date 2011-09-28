آرمانهای انقلاب برای مسئولان نظام چراغ راه و تکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی اولین روز کاری خود را با دیدار از خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان آغاز کرد.

وی در دیدار با پدر شهیدان اسحاق دارا و گنجعلی دارا عنوان کرد: این انقلاب و کشور با خون شهدا بیمه شده و خانواده های شهدا نشان دادند که می توان فرزندانی را تقدیم میهن کرد که از آرمانهای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی مردانه و با شهامت حفاظت و پاسداری کرد.

عزیزی با بیان اینکه شهدای هشت سال دفاع مقدس از دامان پاک پدران و مادرانی همچون شما متولد و تقدیم نظام شده اند، افزود: ثمره رشادتها و جان فشانیهای جوانان دیروز که در مقابل دشمنان سینه سپر کردند امنیت و آرامش امروز است.

استاندار جدید هرمزگان عنوان کرد: هزار و 250 شهید از هرمزگان تقدیم نظام جمهوری اسلامی شده که اینها محصول خانواده های آنان است که دل در گرو اهل بیت(ع) داشته اند و با تربیت الهی و اعتقادی مردان سرافرازی را تقدیم کرده اند.

همچنین عزیزی در دیدار با عبدالرحیم برخورداری جانباز بالای 70 درصد اظهارداشت: حراست و حرکت در راستای آرمانهای انقلاب برای تمامی مسئولان نظام یک تکلیف و چراغ راه است.

وی هفته دفاع مقدس را دفاع از آرمانهای الهی و اعتقادی دانست و افزود: ملت ایران به خاطر دفاع از اصول و ارزشهای اسلامی تا پایان دفاع هشت ساله مردانه و شجاعانه ایستاد و اجازه نداد تا دشمنان حتی یک وجب از خاک جمهوری اسلامی را به نام خود کنند.

عزیزی همزمانی دفاع مقدس با زمان انتصاب خود را به فال نیک گرفت و افزود: انتصاب بنده همزمان با دفاع مقدس بود و خوشحال هستم که اولین روز خود را با دیدار از خانواده های شهدا و جانبازان آغاز می کنم و امیدوارم که دعای خیر شما پشتوانه خوبی برای خدمت در این استان باشد.