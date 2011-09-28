جلد نهم گلشن ابرار آنلاین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود مهرابی رزوه مدیر گروه سایت اندیشمندان پژوهشکده باقرالعلوم با اشاره به تکمیل بارگذاری جلد نهم گلشن ابرار در این سایت گفت: بارگذاری زندگینامه 50 تن از علما در سایت فرهیختگان شیعی با موفقیت انجام گرفت و زندگینامه علما به صورت تفکیک شده در این سایت تخصصی به 462 تن رسید.

مهرابی رزوه در ادامه افزود: در این دوره بارگذاری زندگینامه علمایی چون سید محمد محقق داماد، سید محمد بحرالعلوم، سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی، محمد رضا تنکابنی(پدر مرحوم فلسفی)، سید اسد الله شفتی اصفهانی، سید حسن ترک کوه کمره ای و ملا خلیل قزوینی را دربرگرفته است.

مدیر گروه سایت اندیشمندان یادآور شد: براساس روال گذشته در حال تحقیق و بررسی هرچه بیشتر زندگی نامه علما برای بارگذاری روی سایت هستیم و در آینده تصاویر علما نیز در سایت بارگذار می شود.

سایت اندیشمندان یکی سایتهای پژوهشکده باقرالعلوم (ع) است که علاقمندان می توانند برای بازدید از این سایت به آدرس http://sharhehaal.ir مراجعه کنند.

