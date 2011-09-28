کیوسکهای مطبوعاتی کرج از وظیفه اصلی خود غافل نشوند

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مواردی دیده می شود که کیوسکها و دکه های مطبوعاتی از وظیفه اصلی خود دور می شوند و بیشتر به فروش سایر موارد توجه می کنند.

وی ادامه داد: تنقلات از مواردی است که در بسیاری از دکه ها و کیوسکهای مطبوعاتی به فروش می رسد و در مواردی به موازات این امر، از اهمیت توجه به وظیفه اصلی غفلت می شود.

فرماندار کرج گفت: کیوسکهای مطبوعاتی در کرج فقط مجوز شهرداری را دارند درحالیکه گرفتن مجوز ارشاد نیز لازم است و این امر باید دنبال شود.

این مسئول اضافه کرد: فلسفه اصلی وجود کیوسکهای مطبوعاتی، فروش نشریات و مطبوعات است و این امر نباید در حاشیه قرار گیرد و نسبت به آن کم توجهی شود.

فرماندار کرج یادآور شد: لازم است نظارتها در این خصوص افزایش یابد تا کیوکسهای یادشده از وظیفه اصلی خود غافل نشوند و مسئولیتهای اصلی را انجام دهند.

ایران نژاد افزود: نظارت دستگاه های ذیربط در این زمینه ضروری است و باید به اهمیت این امر واقف باشیم.