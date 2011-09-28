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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

کاظمی به مهر خبر داد:

کتاب های دفاع مقدس با تبلیغ ارزش ها خلاء های فرهنگی را پر می کنند

کتاب های دفاع مقدس با تبلیغ ارزش ها خلاء های فرهنگی را پر می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: خلاء های فرهنگی بین نسل اول و سوم انقلاب در حال افزایش است که تبلیغ ارزش ها و آرمان ها از طریق کتاب های دفاع مقدس می تواند راهکاری مناسب در کاهش این خلاء باشد.

خلیل الله کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وجود این شکاف ها در سطح مراکز علمی، آموزشی و اجتماعی نیازمند انجام کاری جدی در این زمینه است.

وی رویکرد ایجاد شده در خصوص توجه به آثار دفاع مقدس را از طریق برگزاری نمایشگاه های مختلف و عرضه محصولات فرهنگی در این خصوص، مثبت ارزیابی کرد و گفت: هفته دفاع مقدس فرصت خوبی است تا به برنامه های در دست اقدام و آتی نگاهی دوباره شود و فعالیت ها و اقدامات جدید در چارچوب تحقق اهداف متعالی در این حوزه باز تعریف شود.

وی ادامه داد: شرایط جنگ تحمیلی و مشکلات موجود در آن دوران می تواند دست مایه تولید آثاری شود که هر کدام اثر بخشی فوق العاده ای را خواهند داشت و مانند پادزهری قوی در جنگ روانی دشمن عمل خواهد کرد.

کد مطلب 1419253

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