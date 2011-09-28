کتاب های دفاع مقدس با تبلیغ ارزش ها خلاء های فرهنگی را پر می کنند

خلیل الله کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وجود این شکاف ها در سطح مراکز علمی، آموزشی و اجتماعی نیازمند انجام کاری جدی در این زمینه است.

وی رویکرد ایجاد شده در خصوص توجه به آثار دفاع مقدس را از طریق برگزاری نمایشگاه های مختلف و عرضه محصولات فرهنگی در این خصوص، مثبت ارزیابی کرد و گفت: هفته دفاع مقدس فرصت خوبی است تا به برنامه های در دست اقدام و آتی نگاهی دوباره شود و فعالیت ها و اقدامات جدید در چارچوب تحقق اهداف متعالی در این حوزه باز تعریف شود.

وی ادامه داد: شرایط جنگ تحمیلی و مشکلات موجود در آن دوران می تواند دست مایه تولید آثاری شود که هر کدام اثر بخشی فوق العاده ای را خواهند داشت و مانند پادزهری قوی در جنگ روانی دشمن عمل خواهد کرد.