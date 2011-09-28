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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

با شکست حریفان/

کردستان قهرمان مسابقات کونگفو کشور شد

کردستان قهرمان مسابقات کونگفو کشور شد

مریوان - خبر گزاری مهر: در پایان رقابتهای کونگ فو قهرمانی بزرگسالان کشور تیم کردستان الف با کسب پنج مدال طلا، یک نقره و دو برنز به مقام قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که با حضور 28 تیم از 26 استان کشور و به مدت دو روز در مجموعه ورزشی زاگرس شهرستان مریوان برگزار شد، کردستان الف بعد از شکست رقیبان خود به مقام قهرمانی کشور دست یافت.

تیم ایلام نیز با کسب سه مدال طلا و دو نقره و 29 امتیاز در رتبه دوم ایستاد و تیم زنجان با سه نقره و دو برنز و 18 امتیاز توانست مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کند.

"محمد کریمی" و "سرکوت عزیز زاده" در وزن 54 کیلوگرم، "شعیب رستمی" در وزن 62 کیلوگرم، "آرام مرادی" در وزن 67 کیلوگرم، "افشین شیخ احمدی" در وزن 77 کیلوگرم از ورزشکاران و مدال آوران کردستانی در این مسابقات بودند.

"امیر رضا فیضی" و "بهزاد قوامی" در وزن 82 کیلوگرم، "حمید اصغرزاده" در وزن 87 کیلوگرم، "پدرام چراغی" در وزن 92- کیلوگرم، سیروس رسولی و حسین کرمی در وزن 92+ کیلوگرم از دیگر مدال آوران کردستانی این مسابقات بودند.

در این مسابقات " محمد کیانی " و "حامد جولایی" فرماندار و رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان مریوان و "شیرزاد" دبیر فدراسیون و رئیس هیات های کونگ فو کردستان و شهرستان مریوان حضور داشتند.

گفتنی است کاپ اخلاق این دوره از مسابقات نیز به تیم گیلان رسید.

کد مطلب 1419254

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