به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتسال فیروزصفه و فولاد ماهان از ساعت ۱۶ فردا پنجشنبه در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار می‌شود و دو تیم اصفهانی به دنبال این هستند که در این بازی با کسب پیروزی وضعیت خود را در جدول رده‌بندی لیگ برتر بهبود بخشند.

فولاد ماهان که در حال حاضر با دو امتیاز کمتر نسبت به رقیب اصفهانی خود گیتی‌پسند،‌ در جایگاه دوم جدول رده‌بندی قرار دارد به دنبال این است که با کسب سه امتیاز این بازی و با توجه به جدال دشوار گیتی‌پسند در تبریز، صدر جدول را از شاگردان علی افضل بگیرد.

فیروزصفه هم که با شش امتیاز در جایگاه نهم جدول رده‌بندی قرار دارد، می‌خواهد مقابل تیم پرستاره و مدعی فولاد ماهان خود را نشان بدهد. بازیکنان جوان فیروزصفه که در فصل‌های گذشته همواره متهم به تبانی در شهرآورد اصفهان بوده‌اند بدون شک فردا با انگیزه مضاعف به میدان می‌آیند.

از سوی دیگر، گیتی‌پسند صدرنشین لیگ فردا همزمان با فیروزصفه و ماهان در تبریز به مصاف دبیری می‌رود و می‌خواهد مقابل این تیم که تاکنون امتیازی از آن خود نکرده، به پیروزی برسد. دبیری هم که چیزی برای از دست دادن ندارد، در بازی خانگی فردا که برای آنها یک دیدار مرگ و زندگی اس، با همه توان به میدان می‌آید.