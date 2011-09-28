20 هزار تن ذرت در کردستان برداشت می شود

ابراهیم مولودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال جاری کشاورزان کردستانی 20 هزار تن ذرت را از مزارع کردستان برداشت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری برداشت ذرت نسبت به سال گذشته با افزایش پیشرفت چشم گیری همراه بوده است، اعلام کرد: این میزان برداشت شامل 12 هزار تن ذرت دانه ای و 9 هزار تن ذرت علوفه ای است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان سطح زیر کشت ذرت را در این استان هزار و 500 هکتار اعلام کرد و افزود: هم اکنون کردستان در زمینه تولید ذرت در کشور رتبه بیستم را در اختیار دارد که در صورت برنامه ریزی بهتر و استفاده از ظرفیت های این بخش می توان این جایگاه را ارتقاء داد.

مولودی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از 16 هزار تن ذرت علوفه ای و دانه ای در کردستان تولید شده است، گفت: زمان برداشت ذرت علوفه مرداد ماه و ذرت دانه ای نیز مهر ماه برداشت می شود.

وی با بیان اینکه قیمت هر کیلو گرم ذرت دانه ای حدود 500 تومان است، افزود: کل ذرت تولیدی استان کردستان به مصرف جمعیت دامی در داخل این استان می رسد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: در حال حاضر3.5 میلیون واحد دامی در سطح یک میلیون و 400 هزار هکتار از مزارع استان مشغول چرا هستند.