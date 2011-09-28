قدردانی نماینده کرج از اقدامات راه و ترابری البرز در خصوص راه های روستایی

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص از عملکرد مثبت مدیرکل راه و ترابری استان البرز در خصوص راهسازی و توجه ویژه وی به راههای روستایی تشکر و قدردانی کرد.

وی ادامه داد: لازم است تشکر ویژه ای از مدیر کل راه استان البرز به دلیل پیگیری مجدانه و حضور مداوم در محل اجرای پروژه ها در راستای سرعت بخشیدن به انجام طرحها، داشته باشم.

نماینده کرج در خانه ملت اضافه کرد: افتتاح پروژه جاده خوارس بدون پیگیری مجدانه و تلاش مدیر کل راه و ترابری استان البرز صورت نمی گرفت.

اکبریان اظهار امیدواری کرد: با توجه به اهمیت جاده نوجان در مواقع وجود ترافیک در جاده چالوس تا سال آینده شاهد روکش و آسفالت این محور باشیم.

تفاهمنامه ای بین وزارت راه و استانداری و شهرداری امضا شده است

این مسئول گفت: تفاهمنامه ای بین وزارت راه و استانداری و شهرداری امضا شده و اعتباری حدود پنج هزار میلیارد ریال برای این پروژه دیده شده است که امیدواریم به زودی محقق شود.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا اضافه کرد: مسئولان تلاش می کنند تا در آینده ای نه چندان دور این پروژه عظیم را به بهره برداری برسد تا به کمک آن کرج از معضل ترافیک رهایی یابد.

این مسئول افزود: یکی از برکات استان شدن البرز، استقرار مقر مدیران کل در کرج است که این امر سبب حضور بیشتر مسئولان و آشنایی نزدیک آنها با مشکلات است.