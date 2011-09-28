جاده خوارس در استان البرز به بهره برداری رسید

علی اصغر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با استان شدن البرز، ضمن جدا شدن اعتبارات ما از استان تهران ، وظیفه ما نیز سنگینتر شده است که خوشبختانه با برنامه ریزی که برای راههای روستایی و شهری شده تا کنون با حمایت های نمایندگان محترم موفق عمل کرده ایم.

رضوی در ادامه در خصوص مشخصات فنی پروژه جاده خوارس، عنوان داشت: این محور به طول تقریبی سه کیلومتر و باعرض 5/5 متر و ضخامت 6 سانتی متر است.



وی، ادامه داد: حجم خاکبرداری انجام شده بالغ بر 140 هزار متر مکعب می باشد که برای روسازی آن نیز 2500 تن آسفالت ریخته شده است .

این مسئول با اشاره به اینکه برای اجرای این پروژه حدودا 740 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است ، افزود: محور فوق نیازمند ایمن سازی بیشتر و گارد ریل گذاری است که برای تحقق این امر نیازمند اختصاص بودجه بیشتر است.

به گفته رضوی، این پروژه به همت اداره کل راه استان البرز افتتاح شد و به بهره برداری رسید.