جوانان با تجربیات دفاع مقدس جوانان آگاهانه وارد صحنه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جوان شورابی ظهر چهارشنبه در جمع ایثارگران و حماسه سازان اداره کل راه و ترابری استان در دوران دفاع مقدس، اظهارداشت: با بهره گیری از ارزشهای این دوران، جوانان، گوش به فرمان دستورات رهبر معظم انقلاب هستند و با آرمانهای حضرت امام (ره) تجدید میثاق می کنند.

وی گفت: در دوران دفاع مقدس همه ملت ایران یکپارچه و به فرمان امام به سمت جبهه ها شتافتند در حالی که دشمنان نادان بر این باور بودند که با وقوع این جنگ، ایران اسلامی متزلزل می شود.

مدیرکل راه و ترابری گلستان افزود: وزارت راه و ترابری یکی از کلیدی ترین دستگاههای اجرایی کشور در دوران دفاع مقدس بوده که با تاسیس سه اداره کل مهندسی رزمی راه قدس در مهاباد، مهندسی رزمی نجف اشرف در گیلان غرب و مهندسی رزمی کربلا در اهواز به یاری رزمندگان شتافته است.

شورابی، رمز موفقیت ایران اسلامی را اطاعت از ولی امر مسلمین دانست و افزود: همانطور که در قبل، حین و بعد از دوران دفاع مقدس، تمام اقشار امت اسلامی و جوانان، پشتیبان و حامی ولایت فقیه بودند باید در عصر حاضر نیز، اینگونه عمل شود.

وی اظهارداشت: ملت شریف ایران با در پیش گرفتن مسیر ترقی مادی و معنوی و فتح قله های بلند موفقیت، سعادتمند شده و بار دیگر با همدلی یکدیگر، طعم شکست را در فتنه های سالیان اخیر، همانند شکستهای قبلی به دشمنان چشاندند.