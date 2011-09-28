124 پایگاه جشن عاطفه‌ ها در مهریز دایر می شود

امیر حسین زارع در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی 124 پایگاه جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم به نیازمندان خبر داد و اظهار داشت: 20 پایگاه در سطح شهرستان و 104 پایگاه نیز در مدارس کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم را جمع آوری می کنند.
وی جشن عاطفه ها را نماد نوع دوستی ایرانیان دانست و افزود: کمک به نیازمندان از سنتهای حسنه است که در فرهنگ اسلامی از جایگاه ارزشمندی برخوردار است.
زارع افزود: شرکت مردم در جشن عاطفه ها ضمن برطرف کردن نیاز مادی محرومان جامعه، فضای نشاط و شادمانی و روحیه نوع دوستی را در جامعه ایجاد می کند.
وی عنوان کرد: مشارکت مردم در این جشن بیانگر مهرورزی و محبت قلبی ایرانیان به همنوع برگرفته از دین مقدس اسلام و فرهنگ مترقی دینی و میهنی ماست.
زارع افزود: همانگونه که در فکر تامین مایحتاج فرزندان خود هستیم باید برای تامین نیازهای دیگران نیز تلاش کنیم زیرا با این کار رایحه دل انگیز صفا، صمیمیت و روح همدلی در جامعه پراکنده می شود.
معاون توانمندسازی کمیته مهریز بیان داشت: تبلیغات در زمینه حضور هر چه بیشتر مردم در جشن عاطفه ها نیز کمتر از کمک مالی به نیازمندان نیست و رسانه ها طی سالهای گذشته نقشی ارزنده در این زمینه داشته اند.
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