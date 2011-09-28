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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۹

زارع در گفتگو با مهر:

124 پایگاه جشن عاطفه‌ ها در مهریز دایر می شود

124 پایگاه جشن عاطفه‌ ها در مهریز دایر می شود

یزد - خبرگزاری مهر: معاون توانمند سازی کمیته امداد مهریز گفت: کمکهای مردمی در جشن عاطفه ‌های امسال توسط 124پایگاه در مهریز جمع ‌آوری می ‌شود.

امیر حسین زارع در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی 124 پایگاه جمع ‌آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم به نیازمندان خبر داد و اظهار داشت: 20 پایگاه در سطح شهرستان و 104 پایگاه نیز در مدارس کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم را جمع‌ آوری می‌ کنند.　

وی جشن عاطفه ‌ها را نماد نوع دوستی ایرانیان دانست و افزود: کمک به نیازمندان از سنتهای حسنه است که در فرهنگ اسلامی از جایگاه ارزشمندی برخوردار است.　

زارع افزود: شرکت مردم در جشن عاطفه ‌ها ضمن برطرف کردن نیاز مادی محرومان جامعه، فضای نشاط و شادمانی و روحیه نوع دوستی را در جامعه ایجاد می ‌کند.　

وی عنوان کرد: مشارکت مردم در این جشن بیانگر مهرورزی و محبت قلبی ایرانیان به همنوع برگرفته از دین مقدس اسلام و فرهنگ مترقی دینی و میهنی ماست.　

زارع افزود: همانگونه که در فکر تامین مایحتاج فرزندان خود هستیم باید برای تامین نیازهای دیگران نیز تلاش کنیم زیرا با این کار رایحه دل ‌انگیز صفا، صمیمیت و روح همدلی در جامعه پراکنده می ‌شود.　

معاون توانمندسازی کمیته مهریز بیان داشت: تبلیغات در زمینه حضور هر چه بیشتر مردم در جشن عاطفه‌ ها نیز کمتر از کمک مالی به نیازمندان نیست و رسانه ‌ها طی سالهای گذشته نقشی ارزنده در این زمینه داشته ‌اند.

کد مطلب 1419269

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