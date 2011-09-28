به گزارش خبرنگار مهر، اصغر حسنزاده بازیکن ملیپوش تیم فوتسال فولاد ماهان در بازی فردا به دلیل مصدومیت بازی نمیکند. حسین طیبی که در روزهای گذشته دچار سرماخوردگی شده بود مشکلی برای بازی مقابل فیروزصفه ندارد.
همچنین حسین عظیمی، دروازهبان فیروزصفه که در بازی هفته گذشته این تیم مقابل پرسپولیس اخراج شد، به دلیل محرومیت در بازی فردا حضور ندارد همچنین قدرت بهادری و مصطفی طیبی هم از دیگر غایبان تیم فیروزصفه در این بازی هستند.
تیم فولاد ماهان امشب آخرین تمرین خود پیش از شهرآورد را ساعت ۱۷ برگزار میکند و فیروزصفه نیز از ساعت ۱۸ در ورزشگاه پیروزی به تمرین میپردازد.
دیدارتیمهای فولاد ماهان و فیروزصفه اصفهان از ساعت ۱۶ فردا در ورزشگاه پیروزی اصفهان آغاز میشود.
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