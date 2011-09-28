برگزاری همایش "کجایند زنان بی ادعا" در اراک

به گزارش خبرنگارمهر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ظهر چهارشنبه در این همایش با اشاره به نقش بی بدیل زنان در جنگ 8 ساله تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: زنان جامعه اسلامی ایران در دوران 8 سال جنگ تحمیلی دوشادوش مردان این سرزمین از کیان ایران اسلامی حراست و پاسداری کردند.

حجت الاسلام 'فرج الله هدایت نیا' ادامه داد: دشمن امروز پس از ناکامی در جبهه های سخت علیه ایران با روی آوردن به جنگ نرم قصد آن دارد تا با لطمه وارد کردن به باورها، اعتقادات و دین مردمان ایران زمین جایی برای حضور خود در این خاک پاک پیدا کند.

وی افزود: دشمن امروز کانون خانواده های ایران را در جنگ نرم نشانه گرفته و قصد آن دارد تا تزلزل بنیان ارزشمند خانواده که دنیای غرب حسرت آن را دارد اهداف شوم و پلید خود را در ایران پیاده کند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بهره گیری از فکر و اندیشه جامعه نخبگان استان را راه مقابله با دشمن در جنگ نرم عنوان کرد و گفت: نخبگان علمی کشور باید با حضور در صحنه و ارائه راهکاهای عملی و علمی ایران را در برابر هجمه فرهنگی دشمن بیمه کنند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی نیز در این مراسم هدف از برگزاری همایش کجایند زنان بی ادعا را تجلیل از حضور پررنگ زنان در دوفاع مقدس برشمرد و بیان داشت: زنان در دوران هشت سال دفاع مقدس دوشادوش مردان حضور داشته و چه بسا بیش از مردان سختی ها و مشقت ها را تحمل کردند این د رحالیست که متاسفانه آن طور که باید و شاید به نقش زنان در دفاع مقدس 8 ساله اشاره نمی شود.

اشرف جواهری ادامه داد: صبر و استقامت زنانی که با از دست دادن عزیزان خود در جنگ تحمیلی طی سالیان بعد از جنگ سختی های فراوانی را متحمل شده اند باید در جامعه بیان شود.

وی ادامه داد: هفت هدفاع مقدس فرصت خوب برای بیان از خود گذشتگی زنان بی ادعای جنگ تحمیلی است.