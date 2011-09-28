به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه در خصوص اجرایی شدن درس دو واحدی فرهنگ و تمدن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مقرر شد نماینده این وزارتخانه پی‌گیری‌های لازم را جهت اجرایی شدن این مصوبه انجام دهد.

همچنین در این جلسه نحوه تعامل با شورای سلامت رسانه ملی در زمینه‌های فرهنگ و تمدن مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تا با توجه به هماهنگی‌های به‌ عمل آمده در این جلسه، برنامه‌های رسانه ملی در زمینه طب سنتی بیشتر شود.

در این جلسه درباره دبیرخانه دائمی همایش معماری و شهرسازی اسلامی در دانشگاه هنر اسلامی ضمن مصوب قرار گرفتن این موضوع، مقرر شد کمیته فرهنگ و تمدن با همکاری آیسسکو از این همایش بین‌المللی پشتیبانی کند.

همچنین در این جلسه، دکتر علی اکبر ولایتی - رئیس کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش کاملی از نحوه برگزاری کنفرانس بیداری اسلامی ارائه کرد.

وی با اشاره به حضور و استقبال چشمگیر صاحب‌نظران و اندیشمندان جهان اسلام از کنفرانس بیداری اسلامی، گفت: از 800 میهمان دعوت شده 700 نفر از 80 کشور جهان اسلام در کنفرانس بیداری اسلامی حضور داشتند و این کنفرانس با نظم بسیار زیادی برگزار شد.

ولایتی افزود: اندیشمندان جهان اسلام در این کنفرانس مشارکت فعال و گسترده داشتند و 200 نفر از بزرگان جهان اسلام به ارائه سخنرانی پرداختند و رؤسای هر 5 کمیسیون کنفرانس بیداری اسلامی غیرایرانی بودند.

رئیس کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: اندیشمندان جهان اسلام در کنفرانس بیداری اسلامی مدل انقلاب اسلامی ایران، تفکر آن و مقاومت و پایداری 32 ساله مردم مسلمان ایران را از دلایل اصلی بیداری اسلامی دانستند و نقطه عطف این خیزش‌ها و امید به مردم مسلمان را مقاومت حزب‌الله لبنان دانستند.