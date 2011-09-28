مدیران خاطی در اجرای طرح سرشماری اعتبارشان حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد ظهر چهارشنبه درجلسه شورای اداری شهرستان کرج که با محوریت دفاع مقدس برگزار شد، به بیان خاطرات دلاورمردان دفاع مقدس پرداخت و نقش لشگرهای اعزامی از شهرستان کرج را به جبهه های حق علیه باطل بسیار مهم ارزیابی کرد.

ایران نژاد بیان کرد: موضوع عفاف و حجاب الان باید به یکی از مسائل مهم تبدیل شود و این در حالیست که اصناف کرج را همگی پوشاک غربی پر کرده و تنها سه فروشگاه فروش لباس اسلامی و چادر و مقنعه داریم.

وی یادآور شد: برخورد مناسبی با دختران چادری ما نمیشود و اینها همگی تاثیرات جنگ نرم است.

این مدیر ادامه داد: خلاهای فرهنگی بزرگی وجود دارد که باید برای آن برنامه ریزی کرد، در 930 مرکز ویدئو کلوپ کرج 81 درصد به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند و مجوز فروش اقلام فرهنگی را ندارند اما مشغنول فعالیت هستند.

فرماندار کرج گفت: امروز با تعارفات نمی شود در بخش فرهنگی با سهل انگاری جلو رفت و باید با جدیت و اهتمام بهتری عمل کرد.

وی بیان کرد: در بحث فرهنگی اداره ارشاد و تبلیغات کرج وارد عمل شده اند و رصد تمامی دستگاههای فرهنگی و تبلیغاتی انجام می شود.

این مسئول اظهار داشت: بعضی از مدیران را باید به زور از خواب بیدارکرد و بعضی از مدیران واقعا مریض هستند، از مدیران متخلف اعتبارات و ماشینها را میگریم و این در حالیست که بارها برای همکاری در طرح مهم سرشماری نفوس و مسکن و در اختیار گذاشته شدن امکانات تذکر داده شده است.

وی به شوخی گفت: به خود ماکه اعتبارتان ار دادیم، میخواهید اعتبار بدهید، ناز می کنید؟!!!!

وی بیان کرد: تخصیص اعتبارات شهرستانی انجام شده است و الان باید مردانه به میدان بیایید و اجرای پروژه ها را آغاز کنید.

ایران نژاد روند اشتغال شهرستان را خوب توصیف کرد و گفت: امروز نیمی از تعهد اشتغال استان انجام گرفته است و این جای قدردانی از استاندار محترم داریم.