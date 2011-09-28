به گزارش خبرنگار مهر، پیکر زنده‌یاد مریم امجدی، راوی خاطرات کتاب پرفروش «پوتین‌های مریم» فردا پنج‌شنبه 7مهر، ساعت 10 صبح از بهشت زهرا به سمت قطعه 202 این گورستان تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

این مراسم به دلیل قرار داشن منزل آن مرحومه در مسیر بزرگراه نواب از منزل وی انجام نمی‌شود.

همچنین مراسم گرامی‌داشت آن مرحومه نیز روز جمعه 8 مهر از ساعت 10 تا 11:30 در مسجد ولی‌عصر (عج) واقع در خیابان خالد اسلامبولی برگزار خواهد شد.

پیگیری خبرنگار مهر مبنی بر اعلام عنوان شهید برای مرحوم امجدی، حاکی از آن است که وی به دلیل بیماری لوتوس و جراحات حاصل از بمباران شیمیایی درگذشته است، اما به دلیل عدم تمایل وی در دوران حیات خود برای ثبت سوابق و نام خود در ذیل این عنوان به صورت رسمی پرونده‌ای برای اطلاق عنوان شهید به وی وجود ندارد.

پیکر مرحوم امجدی در کنار مزار پدرش در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده خواهد شد.