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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۹

قناعت:

15 قوم در گلستان به سر می برند

15 قوم در گلستان به سر می برند

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: فرهنگ ایران زمین، رنگین کمان سنتهاست و همین فرهنگ باعث شده 15 قوم مختلف با نشاط و طراوت و با تعامل مسالمت آمیز در کنار هم در استان زندگی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر چهارشنبه در حاشیه پنجمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین در گرگان افزود: استان گلستان ایرانی کوچک با حضور اقوام و گروه های فرهنگی متعدد است.

وی اظهار داشت : برپایی پنج دوره جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین به میزبانی استان گلستان در واقع جلوه ای از زیبایی فرهنگ، آداب و سنت است.

قناعت عنوان کرد: پیوند فرهنگی اقوام ایران زمین، تحکیم وحدت ملی و دینی و ایجاد طراوت و نشاط در کشور از آثار و برکات این جشنواره است.

استاندار گفت: امروز باید مخاطبین چنین جشنواره هایی جوانان باشند و این در واقع مسئولیت هنر و هنرمندان است.

به گفته وی، هنرمندان باید شیوه های جدید امروزی را جایگزین شیوه های گذشته کنند و علاقه مندان به هنر را نسبت به آینده امیدوار کند.

استاندار گلستان در پایان با تاکید بر مسئله تعامل و وحدت گفت: وحدت، ریشه اصلی موازین نظام و انقلاب اسلامی است و اسلام ناب حول محور ولی فقیه است که ولی فقیه خود عامل ایجاد وحدت بین اقوام و سایر ملت های اسلامی است.

پنجمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین از شب گذشته با حضور اقوام و گروه های متعدد ایرانی و 50 میهمان خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان کار خود را آغاز کرده و تا هشتم مهر ماه جاری ادامه دارد.

کد مطلب 1419278

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