15 قوم در گلستان به سر می برند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر چهارشنبه در حاشیه پنجمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین در گرگان افزود: استان گلستان ایرانی کوچک با حضور اقوام و گروه های فرهنگی متعدد است.

وی اظهار داشت : برپایی پنج دوره جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین به میزبانی استان گلستان در واقع جلوه ای از زیبایی فرهنگ، آداب و سنت است.

قناعت عنوان کرد: پیوند فرهنگی اقوام ایران زمین، تحکیم وحدت ملی و دینی و ایجاد طراوت و نشاط در کشور از آثار و برکات این جشنواره است.

استاندار گفت: امروز باید مخاطبین چنین جشنواره هایی جوانان باشند و این در واقع مسئولیت هنر و هنرمندان است.

به گفته وی، هنرمندان باید شیوه های جدید امروزی را جایگزین شیوه های گذشته کنند و علاقه مندان به هنر را نسبت به آینده امیدوار کند.

استاندار گلستان در پایان با تاکید بر مسئله تعامل و وحدت گفت: وحدت، ریشه اصلی موازین نظام و انقلاب اسلامی است و اسلام ناب حول محور ولی فقیه است که ولی فقیه خود عامل ایجاد وحدت بین اقوام و سایر ملت های اسلامی است.

پنجمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین از شب گذشته با حضور اقوام و گروه های متعدد ایرانی و 50 میهمان خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان کار خود را آغاز کرده و تا هشتم مهر ماه جاری ادامه دارد.