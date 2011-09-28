به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان صبح چهارشنبه در این مراسم گفت: نواخته شدن زنگ عاطفهها در دبیرستان شاهد فاطمیه، برای همه یادآور رشادتهای شهیدان است لذا در سالجاری این روز بزرگ با هفته دفاعمقدس قرین شده و فرصت مناسبی نیز برای تبلیغ و تبیین فرهنگ نوعدوستی در سطح مدارس استان است.
بهرام ولیزاده با اشاره به ملقب شدن سال 90 به نام "جهاداقتصادی" افزود: تحقق جهاداقتصادی نه فقط در مجامع سیاسی و اقتصادی کشور، بلکه باید در قبال مددجویان و قشر مستضعف جامعه نیز تجلی پیدا کند.
وی با بیان اینکه تعداد زیادی از دانشآموزان استان، به دلیل مشکلات مالی ادامه تحصیل برای آنان مشقتبار است ادامه داد: بسیاری از دانشآموزان تحت پوشش از نعمت پدر و مادر محروم بوده و از مشکلات روحی و روانی رنج میبرند که نقش پررنگ بیپولی را نیز در این میان نباید نادیده گرفت.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، از برقراری 600 پایگاه برای جشن بزرگ عاطفهها در استان زنجان خبر داد و افزود: از پایگاههای موجود در سطح استان، تعداد 431 پایگاه در مدارس استان برپا شده است که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.
ولیزاده یادآور شد: در سالجاری عبارت "کرامت علوی، جهاداقتصادی و مهرورزی" به عنوان شعار روز عاطفهها برگزیده شده است که امیدواریم همشهریان با حرکتی جهادگونه نیاز مالی دانشآموزان را رفع و به ارتقاء سطح تحصیلی آنان کمک کنند.
وی با بیان استعداد تحسینآمیز دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد افزود: این دانشآموزان با وجود تعدد مشکلات مالی و روحی در دانشگاههای برتر و نمونه کشور و تعداد قابل توجهی نیز با ارائه مقالات در دانشگاههای معتبر دنیا شناخته شده است.
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