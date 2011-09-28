محمد مهدی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: الفبای سفید ذوب شدن برفها بر اثر تابش نور خورشید بر روی رملهای کویر ابوزیدآباد و برجای ماندن نقوش مختلف قسمتهای باقی مانده از برف در فصل زمستان را با شیوه جدید و ابتکاری به تصویر کشیده است.
وی ادامه داد: این فیلم کوتاه پنج دقیقهای، فرمهای برف در نمای باز، اشکال انسان، حیوانات، ردپای سگهای گله، سم گوسفندان در نمای بستهتر را همراه با افکت در انتقال سریع ذهن بیننده به مفاهیم تصویری نمایش داده شده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان تصریح کرد: تحول، دگرگونی و عدم همسانی دو روز یکسان برای مخلوقات حتی کوچکترین ذرههای میکروسکوبی در دوران حیاتشان یکی از اهداف تولید فیلم الفبای سفید در کویر ابوزیدآباد است.
وی بیان داشت: ارتباط بین اشکال و جاری بودن زندگی بین فرمهای نمایش داده شده و در فیلم با تصاویر انسانی و حیوانی در طبیعت پیرامون ما به شکل بسیار ریز بینانه یکی دیگر از اهداف ساخت این فیلم است.
صباغی اضافه کرد: محیط پیرامون ما حتی طبیعت بکر و جذاب کویر گرچه در نگاه اول ساده و بدون سوژه به نظر میرسد اما همین کویر به ظاهر ساده تنها با تابش اشعههای گرم خورشید در زمستان نقشهای زیبایی را بر روی برف میآفریند که دستمایه دید ریزبین و دقیق هنرمندان است.
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