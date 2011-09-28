مخالف دخالت آمریکا در امور مصر هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عبدالمنعم ابوالفتوح" گفت: رفتار دولت و کنگره آمریکا با مصر و مردم آن تحقیر کننده است.

وی افزود: آمریکا به گونه ای با مردم مصر رفتار می کند که گویا هیچ انقلابی در مصر رخ نداده هر گونه تلاشی از سوی آمریکا یا هر کشور خارجی دیگر علیه مصر با استفاده از موضوع کمکها به منظور سلب حاکمیت مصر مردود است.

ابوالفتوح ضمن درخواست از شورای نظامی حاکم برای تن دادن به فشار های خارجی اعلام کرد: ما با هرگونه دخالت خارجی از سوی هر طرفی که باشد هستیم و مردم مصر حق دارند که دولت ملی با ارداه آزاد خود انتخاب کنند تا حافظ منافع ملی کشورشان باشد.

وی خواستار کمک مصر به پایان محاصره نوار غزه شد.

شایان ذکر است که آمریکا اعطای کمک 250 میلیون دلاری به مصر را مشروط به روی کارآمدن برخی گروههای سیاسی در مصر،پایبندی این کشور به پیمان کمپ دیوید،رعایت محاصره نوار غزه و برخی شروط دیگر کرده است.