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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

در سیستان و بلوچستان/

کارکنان پزشکی قانونی یک روز حقوق خود را به مردم سومالی اختصاص دادند

کارکنان پزشکی قانونی یک روز حقوق خود را به مردم سومالی اختصاص دادند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان گفت: کارکنان پزشکی قانونی استان یک روز از حقوق خود را به مردم قحطی زده سومالی اختصاص دادند.

رضا عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای پیروی از دستورات مقام معظم رهبری و به منظور حمایت و کمک به مردم مسلمان، کارکنان پزشکی قانونی سیستان و‌ بلوچستان در اقدامی خداپسندانه و خیرخواهانه یک روز حقوق خود را به مردم سومالی اختصاص دادند.

وی گفت: پرسنل اداره کل پزشکی قانونی استان معادل پنج میلیون و 563 هزار ریال به مردم قحطی زده سومالی کمک کردند.

وی افزود: ملت ایران همواره در انجام کارهای عام‌ المنفعه شهره عام و خاص هستند و لازم است در راستای کمک به فقرای کشور بلادیده سومالی نیز پیش ‌قدم باشند.

مدیر کل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان بیان داشت: کمک کردن به ملل مستضعف جهان به ویژه در ایام شدت و مصیبت، توسط پیامبر (ص) بر دوش مسلمانان گذاشته شده است.

وی گفت: اداره کل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان نیز مانند سایر ارگان‌ها و ادارات به وظیفه خود عمل و کارکنان آن یک روز حقوق خود را به مردم قحطی زده سومالی اهدا کردند.

کد مطلب 1419286

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