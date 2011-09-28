کارکنان پزشکی قانونی یک روز حقوق خود را به مردم سومالی اختصاص دادند

رضا عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای پیروی از دستورات مقام معظم رهبری و به منظور حمایت و کمک به مردم مسلمان، کارکنان پزشکی قانونی سیستان و‌ بلوچستان در اقدامی خداپسندانه و خیرخواهانه یک روز حقوق خود را به مردم سومالی اختصاص دادند.

وی گفت: پرسنل اداره کل پزشکی قانونی استان معادل پنج میلیون و 563 هزار ریال به مردم قحطی زده سومالی کمک کردند.

وی افزود: ملت ایران همواره در انجام کارهای عام‌ المنفعه شهره عام و خاص هستند و لازم است در راستای کمک به فقرای کشور بلادیده سومالی نیز پیش ‌قدم باشند.

مدیر کل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان بیان داشت: کمک کردن به ملل مستضعف جهان به ویژه در ایام شدت و مصیبت، توسط پیامبر (ص) بر دوش مسلمانان گذاشته شده است.

وی گفت: اداره کل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان نیز مانند سایر ارگان‌ها و ادارات به وظیفه خود عمل و کارکنان آن یک روز حقوق خود را به مردم قحطی زده سومالی اهدا کردند.