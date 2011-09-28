همایش بزرگ بانوان تشکیل دهنده ستادهای پشتیبانی جنگ استان البرز در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز ظهر چهارشنبه در این همایش گفت : ایثار و از خود گذشتگی این زنان و بانوان پر تلاش و کم توقع که در سخترین روزهای جنگ رزمندگان را تنها نگذاشتند و با حمایت های مادی و معنوی همه جانبه خود و کار و کوشش شبانه روزی وسایل مورد نیاز جبهه را تامین می نمودند.

سرهنگ پاسدار نادر ادیبی ادامه داد: و در اسرع وقت بدست رزمندگان اسلام میرساندند نمونه بارزی از اداره جنگ توسط مردم است.

این مسئول در ادامه افزود : به گواه آمار و اطلاعات موجود میزان کمک های مردمی نقش بسیار مهم و نعیین کننده ای در اداره جنگ داشت.

ادیبی گفت: کمک های مردمی در قالب هدایای نقدی و جنسی در دوران دفاع مقدس به طور مرتب و سازماندهی شده به سوی جبهه های جنگ روانه میگردید. وما خاطرات بسیاری از تلاش های شبانه روزی این زنان سخت کوش بیاد داریم که علاوه بر اداره خانواده خود در پشتیبانی از رزمندگان اسلام نیز کوتاهی نکردند و نکته قابل توجه این که جمع کثیری از این بانوان مادران و همسران و خواهران ایثارگران و شهدا هستند.

لازم به توضیح است این همایش برای اولین بار در استان البرز برگزار شد و طی آن از 700 نفر از بانوانی که در دوران دفاع مقدس عضو ستادهای پشتیبانی جبهه و جنگ بودند تجلیل به عمل آمد.

همچنین در جریان این مراسم سرهنگ پاسدار باهک فرمانده سپاه ناحیه کرج طی سخنانی از ایثار وخودگذشتگی این بانوان تقدیر و تشکر نمود .