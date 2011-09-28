آزادی دو آمریکایی در چارچوب احکام قضایی صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه بداغی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به سئوالاتی در خصوص آزادی دو آمریکایی پاسخ داد .

وی در رابطه با انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه چرا با آزاد کردن آنها به صورت متقابل خواستار آزادی زندانیان ایرانی در آمریکا نشدیم گفت: این اقدام شاید به پیشنهاد دولت بود ولی در روند رسیدگی قضایی صورت گرفت و بر اساس روابط سیاسی نبود.

بداغی همچنین افزود: در رابطه با آزادی دو زندانی آمریکایی شاید پرونده به لحاظ قضایی به مرحله ای رسیده بود که امکان چنین اقدامی وجود داشت و مسائل سیاسی را نباید در این موضوع به طور صد در صد دخیل دانست.