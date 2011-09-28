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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

بداغی در پاسخ به مهر:

آزادی دو آمریکایی در چارچوب احکام قضایی صورت گرفت

آزادی دو آمریکایی در چارچوب احکام قضایی صورت گرفت

معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص برخی انتقادات در رابطه با آزادی اخیر دو آمریکایی در بند در ایران گفت: این اقدام در چارچوب روند رسیدگی قضایی به پرونده آنها صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه بداغی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به سئوالاتی در خصوص آزادی دو آمریکایی پاسخ داد .

وی در رابطه با انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه چرا با آزاد کردن آنها به صورت متقابل خواستار آزادی زندانیان ایرانی در آمریکا نشدیم گفت: این اقدام شاید به پیشنهاد دولت بود ولی در روند رسیدگی قضایی صورت گرفت و بر اساس روابط سیاسی نبود.

بداغی همچنین افزود: در رابطه با آزادی دو زندانی آمریکایی شاید پرونده به لحاظ قضایی به مرحله ای رسیده بود که امکان چنین اقدامی وجود داشت و مسائل سیاسی را نباید در این موضوع به طور صد در صد دخیل دانست.

کد مطلب 1419289

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