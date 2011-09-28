ورزشکاران جعفریه قهرمان قویترین مردان قم شدند

حمیدرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ورزشکاران این شهر در سالهای اخیر پیشرفت بسیار خوبی در ورزش قهرمانی داشتهاند و در رشتههای متنوعی نظیر طناب کشی، کاراته و اخیرا هم قویترین مردان شاهد درخشش آنها در مسابقات مختلف هستیم.
وی با اشاره به توفیق سه ورزشکار این شهر در کسب مدالهای طلا و برنز پیکارهای قویترین مردان استان قم، بیان داشت: جواد فضلی، علی بابایی و مهدی کریمی سه ورزشکار توانمند شهر جعفریه هستند که دو نشان طلا و یک برنز این مسابقات را برای ورزش جعفریه به ارمغان آوردهاند.
مدیر اداره ورزش و جوانان شهر جعفریه اضافه کرد: دومین دوره رقابتهای قویترین مردان استان قم با شرکت قویترین مردان قم و چند ورزشکار از استان مرکزی در سه وزن به شکلی جذاب و تماشایی برگزار شد که با افتخار آفرینی ورزشکاران شهر جعفریه همراه بود.
وی افزود: در این رقابتها قویترین مردان استان قم که مدعی شرکت کسب عنوان قهرمانی دستههای مختلف نیز بودند، در آیتمهای مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت سه ورزشکار برتر هر دسته برگزیده و معرفی شدند.
مرادی یاد آور شد: در پایان این مسابقات که در سه دسته منهای ۹۰ و ۱۰۵ کیلوگرم و به اضافه ۱۰۵ کیلوگرم برگزار شد، قویترین مردان جعفریه به خوبی توانمندی خود را نشان دادند تا در آینده میتوان با سرمایهگذاری بر روی آنها در مسابقات کشوری نیز نتایج خوبی را شاهد باشیم.
وی ابراز داشت: بر اساس قوانین ابلاغی از سوی کمیته قویترین مردان کشور به هیئتهای استانی، پیکارهای قویترین مردان قم با حضور پر قدرت تمام نفرات شرکت کننده به مدت سه روز در بوستان علوی قم به انجام رسید و در نهایت نفرات برتر هر وزن شناخته شدند.
مرادی با اشاره به نفرات برتر دستههای مختلف، بیان داشت: در این رقابتها ۳۷ ورزشکار مدعی حضور داشتند که در نهایت در دسته ۹۰ کیلوگرم مهدی کریمی ورزشکار ارزنده شهر جعفریه موفق به کسب ۹ امتیاز بعد از حسین الیاسی و یونس صفا در جایگاه سوم رقابتها ایستاد.
مدیر اداره ورزش و جوانان شهر جعفریه افزود: در مسابقات وزن منهای ۱۰۵ کیلوگرم، علی بابایی قهرمان ارزنده شهر جعفریه با کسب ۲۱ امتیاز موفق به کسب جایگاه نخست شد، جواد بشرنیا با کسب ۱۴ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد ومقام سومی با کسب ۱۰ امتیاز به حسین بهرامی رسید.
وی افزود: در وزن به اضافه ۱۰۵ کیلوگرم نیز جواد فضلی دیگر قهرمان شاخص شهر جعفریه و مجید شریفی هر دو ۱۷ امتیازی شدند اما در مسابقات این وزن جواد فضلی ورزشکار با اخلاق شهر جعفریه بود که به دلیل وزن کمتر قهرمان شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر اداره ورزش و جوانان شهر جعفریه از موفقیت سه ورزشکار این شهر در کسب عنوان قهرمانی و یک عنوان سومی پیکارهای قویترین مردان قم خبر داد.
حمیدرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ورزشکاران این شهر در سالهای اخیر پیشرفت بسیار خوبی در ورزش قهرمانی داشتهاند و در رشتههای متنوعی نظیر طناب کشی، کاراته و اخیرا هم قویترین مردان شاهد درخشش آنها در مسابقات مختلف هستیم.
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